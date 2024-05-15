Slovakya Başbakanı Fico'yu vuran kişinin şiddet karşıtı şair Cintula olduğu bildirildi

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahla ateş eden kişinin şair ve “Şiddete Karşı Hareket” grubunu kuran 71 yaşındaki Juraj Cintula olduğu bildirildi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahla ateş eden kişinin şair ve “Şiddete Karşı Hareket” grubunu kuran 71 yaşındaki Juraj Cintula olduğu bildirildi.

Juraj Cintula'nın bir alışveriş merkezinde eski bir güvenlik görevlisi olduğu, aynı zamanda edebiyatla ilgilendiği, üç şiir kitabı yayımladığı belirtildi. Slovak Yazarlar Derneği üyesi de olan zanlı, bu yılın başlarında Levice'de bir edebiyat kulübü kurdu.

Markiza TV’nin haberine göre, 2016’da bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Juraj, narkotik maddelerin etkisi altında olan bir genç tarafından saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucu ağır yaralanan Juraj, olaydan dolayı psikolojik rahatsızlık yaşadı.

Aynı yıl, “Şiddete Karşı Hareket” grubunun oluşumunu başlattı ve hareketin resmi kaydı için imzalı ve mali destek topladı. “Şiddet genellikle insanların bir vahşi tepkisidir, durumdan duyulan memnuniyetsizliğin bir ifade biçimidir. Memnuniyetsiz olalım ama şiddete başvurmayalım!” diyerek şiddete karşı olduğunu belirtti.

“Şiddete Karşı Hareket”, savaştan, aile içi fiziksel veya psikolojik şiddete kadar her türlü şiddete ve uluslararası sahnedeki şiddete karşı olduğunu duyurdu.