Slovakya Başbakanı Robert Fico, 2. kez ameliyat edildi: "Durumu ciddi"

Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, ikinci kez ameliyat edildi. Fico'nun ameliyat edildiği Roosevelt Hastanesi Müdürü Lapunikova "Bilinci açık, durumu istikrarlı ama hala yoğun bakımda tutuluyor. Durumu son derece ciddi" dedi.

Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta geçirdiği ilk ameliyatın ardından bugün ikinci kez ameliyat edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ile Fico’nun tedavi gördüğü Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova, düzenledikleri basın toplantısında, Başbakanın son durumu hakkında bilgi verdi.

Hastane Müdürü Lapunikova, ilk ameliyatın ardından Fico’nun bugün ikinci kez ameliyat geçirdiğini, silahlı yaralanmalar sonrasında yaralı bölgede kalan ölü hücre ve dokuların temizlendiğini bildirdi.

"DURUMU CİDDİ"

Bunun standart bir işlem olduğunu kaydeden Lapunikova, "Bilinci açık, durumu istikrarlı ama hala yoğun bakımda tutuluyor. Durumu son derece ciddi" dedi.

Lapunikova, hastanede oluşturulan bir heyetin her gün Başbakanın sağlık durumunu değerlendirdiğini ve buna göre hareket edildiğini belirterek, heyetin Fico’nun bulunduğu hastaneden başkent Bratislava’ya sevk edilip edilmemesini de görüştüğünü dile getirdi.

SAVUNMA BAKANI KALİNAK'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak da silahlı yaralanmalarda ilk 4 günün en zor dönem olduğunu ve bu tür kontrollerin düzenli olarak yapıldığını kaydetti.

Kalinak, birçok ülkeden tıbbı yardım teklifinin kendilerine iletildiğini belirterek, "Başbakan da dahil olmak üzere hepimizin Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesi'nin kapasitesine güvenimiz tam. Ekip son derece profesyonel." diye konuştu.