Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu hakkında açıklama
Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba, silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ameliyatının iyi geçtiğini belirtti. Taraba, Başbakan Fico'nun hayati tehlike altında olmadığını ifade etti.
Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı iddia edildi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün ülkenin Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalandığı bildirildi.
Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba, Robert Fico'nun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
BBC'ye konuşan Taraba, Fico'nun ameliyatının “iyi geçtiğini” ifade etti.
Tomas Taraba, Başbakan Fico'nun hayati tehlike altında olmadığını kaydetti.