Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda yaralandı.

Fico'nun saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haber ajansı TASR'ın aktardığına göre Slovak hükümetinin Bratislava dışındaki bir yerde yaptığı toplantının ardından bir silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıda Başbakan Robert Fico'nun hükümet toplantısının yapıldığı bir binanın önünde vurulduğunu aktarıldı.

Fico hastaneye kaldırılırken saldırıya dair bir kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı birkaç el silah sesi duyduğunu ve bir adamın polis tarafından gözaltına alındığını gördüğünü söyledi.

Fico, geçtiğimiz Eylül ayında yapılan seçimlerin ardından koalisyonun ortağı olarak Slovakya'da iktidara gelmişti.