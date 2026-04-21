Slovakya'da siyasilere ömür boyu maaş tartışması: Referandum yapılacak

Slovakya, siyasetçilere ömür boyu maaş ödenmesini sağlayan düzenlemenin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar vermek için referanduma gidiyor.

Euronews’in haberine göre, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Başbakan Robert Fico ve diğer liderlerin görev süreleri sona erdikten sonra ömür boyu ödemelerinin iptal edilip edilmeyeceğine karar vermek üzere yaz aylarında bir referandum yapılacağını belirtti.

ÖZEL SAVCILIK MAKAMI DA OYLANACAK

Referandumun 4 Temmuz’da yapılması planlanıyor. Slovaklar, eskiden büyük suçlar ve yolsuzluklarla ilgilenen özel savcılık makamının yeniden açılıp açılmamasını da oylayacak.

Ülkede en az iki dönem görev yapmış başbakanlar ve meclis başkanları, güvenlik tedbirlerin bir parçası olarak ömür boyu milletvekili maaşlarına eşit bir aylık alıyor.

Süresiz ödeme, 2024’te seçim öncesi bir etkinlikte vurularak ağır yaralanan Fico’ya dönük suikast girişiminin ülkeyi sarsması ve Avrupa çapında yankı uyandırmasının ardından başlatıldı. Uygulama, daha önce sadece eski cumhurbaşkanlarına veriliyordu.

2024’te Slovak milletvekilleri, Fico’nun koalisyon hükümetinin yolsuzluk, organize suçlar ve aşırıcılık gibi ciddi suçlarla ilgilenen özel savcılığın kaldırılmasını onaylamıştı.

Öncesinde Fico’nun partisiyle bağlantılı birçok kişi yolsuzluk skandalları nedeniyle kovuşturmaya uğramıştı.

Yasa yurt dışında sert eleştirilerin hedefi olurken binlerce Slovak da protesto için sokaklara dökülmüştü.

Slovakya tarihinde sadece bir referandum, 2003’te ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği için yapılan oylama başarılı oldu. Diğerleri düşük katılımla başarısız sonuçlandı.