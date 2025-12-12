Slovakya, Ukrayna'nın askeri harcamalarını finanse etmeyeceklerini bildirdi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'nın finansal ihtiyaçları için, bu ülkenin askeri harcamalarına katkı sağlayacak herhangi bir çözüm önerisini desteklemeyeceğini açıkladı.

Fico, sosyal medya hesabından, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve tüm AB üye ülkeleri başbakanlarına gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektubunda, Ukrayna'nın 2026-2027 yılları için mali ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa Komisyonu'nun çözüm önerileri ve dondurulan Rus varlıklarının kullanımına ilişkin değerlendirmelerini sunan Fico, Ukrayna'daki savaşın askeri bir çözümünün bulunmadığını vurguladı.

Fico, AB'nin çatışmaya yönelik stratejisinin yanlış olduğunu, savaşın devam etmesinin, Ukrayna'nın olası barış müzakerelerindeki konumunu güçlendirmediğini kaydetti.

Bu yüzden ABD Başkanı Donald Trump'ın gösterdiği çabaya desteğinin altını çizen Fico, "Yaklaşan AB Konseyi toplantısında, Ukrayna'nın askeri harcamalarını kapsayacak herhangi bir çözüm önerisini desteklemeyeceğimi açık şekilde belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Fico, savunduğu barış politikasının, askeri çatışmanın uzamasını destekleyecek şekilde oy kullanmasını engellediğini belirterek, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının, ABD'nin barış çabalarını tehlikeye atabileceğine işaret etti.

Ukrayna'ya insani yardım kapsamında birçok alanda destek olduklarına değinen Fico, "Ukrayna'nın AB'ye katılımını destekliyoruz, ancak bir yandan savaşı destekleyen diğer yandan Ukrayna'nın AB'ye erken katılımına ilişkin ciddi çekinceleri dile getiren AB ülkeleri olduğunu kabul etmelisiniz" değerlendirmesinde bulundu.