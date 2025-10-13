Slovakya’da tren kazası: 66 yaralı
Slovakya'nın doğusundaki Roznava kasabasında iki hızlı trenin çarpışması sonucu 66 kişinin yaralandığı açıklandı.
Kaynak: DHA
Slovakya'da meydana gelen tren kazasında 66 kişi yaralandı.
Slovakya Demir Yolları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Roznava kasabasında, iki hızlı trenin çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, kazanın, iki trenin raylarının kesiştiği noktada çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.