Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Slovakya’da tren kazası: 66 yaralı

Slovakya'nın doğusundaki Roznava kasabasında iki hızlı trenin çarpışması sonucu 66 kişinin yaralandığı açıklandı.

Dünya
  • 13.10.2025 16:32
  • Giriş: 13.10.2025 16:32
  • Güncelleme: 13.10.2025 16:40
Kaynak: DHA
Slovakya’da tren kazası: 66 yaralı
Fotoğraf: @nexta_tv (X)

Slovakya'da meydana gelen tren kazasında 66 kişi yaralandı.

Slovakya Demir Yolları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Roznava kasabasında, iki hızlı trenin çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın, iki trenin raylarının kesiştiği noktada çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

BirGün'e Abone Ol