Slovenya'da devlet olarak tanınan Filistin'in bayrağı mecliste göndere çekildi

Slovenya meclisinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararının ardından Filistin'in bayrağı başkent Lübliyana'daki meclis bahçesinde bulunan alandaki bayrakların yanında, alkışlar eşliğinde göndere çekildi.

Slovenya hükümetinin devlet olarak tanımasının ardından, Filistin bayrağı, meclis bahçesinde göndere çekildi.

Slovenya meclisinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararının ardından Filistin'in bayrağı başkent Lübliyana'daki meclis bahçesinde bulunan alandaki bayrakların yanında, alkışlar eşliğinde göndere çekildi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, tarihi bir gün yaşadıklarını, Filistin'i devlet olarak resmen tanıyan 147'nci ülke olduklarını söyledi.

Fajon, Filistin'i tanımanın barış ve adalete bağlılıklarının bir ifadesi olduğunu belirterek, "Kalıcı barış için iki devletli çözüme katkıda bulunarak tarihin doğru tarafında yer almaktayız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirmişti.

Başbakan Robert Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.