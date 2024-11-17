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Slovenya'da düşen küçük uçakta 3 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 17.11.2024 23:26
  • Giriş: 17.11.2024 23:26
  • Güncelleme: 17.11.2024 23:26
Kaynak: AA
Slovenya'da düşen küçük uçakta 3 kişi öldü

Slovenya'nın kuzeydoğusunda etkili olan sis nedeniyle düşen küçük uçakta 3 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, Prekmurje bölgesinde panoramik uçuş için havalanan Cessna Skyhawk tipi uçağın yoğun sis nedeniyle düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçağın bir futbol sahası yakınlarına düştüğü aktarıldı.

Yerel medyadaki haberlerde de uçağın 4 kişiyle havalanmasının planlandığını ancak bu kişilerden birinin son anda uçağa binmekten vazgeçtiği kaydedildi.

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