Slovenya'da gündem NATO: Meclis Başkanı'ndan çekilme referandumu için yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından meclis başkanı seçilen merkez sağ partisi Resni.ca Genel Başkanı Stevanovic, ulusal basına açıklamalarda bulundu.

Stevanovic, parti olarak "başkalarının" askeri ve diplomatik çatışmalara müdahale etmesine karşı çıktıklarını aktararak "Slovenya bundan asla fayda görmez. Halka NATO'dan çekilme konusunda referandum yapma sözü verdik. Parti olarak bunu destekliyoruz" dedi.

Slovenya'daki genel seçimden galibiyetle ayrılan Özgürlük Hareketinin lideri Robert Golob'un hükümeti kurma görüşmeleri devam ederken Stevanovic, partisinin görüşleriyle uyumlu başbakan adayını destekleyeceklerini dile getirdi.

RUSYA'YI ZİYARET EDECEK

Stevanovic, İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilen ve seçimde ikinci olan Slovenya Demokrat Partisi (SDS) lideri Janez Jansa ile "asla işbirliği yapmayacağı" söyleminin anımsatılması üzerine, "Bu açıklama parlamentoya seçildiğimiz anda anlamını yitirdi" değerlendirmesini yaptı.

AB'den çekilme konusuna ilişkin Stevanovic, ülkesinin AB'den fayda gördüğünü ancak karar alma yetkisinin Brüksel'de değil, kendi başkentlerinde olması gerektiğini savundu.

Stenavovic, yakın zamanda Rusya'ya ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını da belirterek Rusya yanlısı olmadığını, Slovenya'nın her ülkeyle iyi ilişkiler kurmasının önemli olduğunu kaydetti.

Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçimde, Golob'un Özgürlük Hareketi yüzde 28,62 ile seçimi kazanırken eski Başbakan Jansa liderliğindeki SDS ise oyların yüzde 27,95'ini almıştı.