Slovenya'da selde 1 kişi hayatını kaybetti

Slovenya'nın kuzeyindeki Kamnik kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 1 kişi öldü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülke genelinde şiddetli yağış soncu oluşan selde, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Ülkenin kuzeyindeki Kamnik kentinde sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Slovenya Çevre Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı, doğu ve orta bölgelerinde şiddetli yağışın sele sebep olduğu ve yağışların etkisini korumasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, başkent Lübliyana'nın kuzeyinde şiddetli yağışlardan dolayı "olağanüstü hal" ilan edildiği kaydedilirken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.