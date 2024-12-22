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Slovenya'dan, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılması için resmi başvuru

Slovenya, İsrail’in Eurovision 2025’ten çıkarılmasını talep etti.

Dünya
  • 22.12.2024 10:50
  • Giriş: 22.12.2024 10:50
  • Güncelleme: 22.12.2024 10:53
Kaynak: DHA
Slovenya'dan, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılması için resmi başvuru
Fotoğraf: DHA

Slovenya, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılması için resmi başvuru yaptı.

Slovenya, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması için Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) resmi başvuru yaptı.

Slovenya, talebin kabul edilmemesi durumunda yarışmadan çekilme seçeneğini bir protesto adımı olarak değerlendireceğini açıkladı.

Slovenya’nın başvuruyu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik süregelen saldırılar nedeniyle yaptığı belirtildi.

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