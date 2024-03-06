Slovenya Dışişleri Bakanı, Refah'a askeri operasyon yapılmaması çağrısında bulundu

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine askeri operasyon yapılmaması çağrısında bulundu.

Fajon, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Katz ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Ateşkes çağrısında bulundum ve rehine anlaşmasına varılacağı umudumu dile getirdim." ifadesini kullandı.

Gazze'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapılmaması çağrısında bulunduğunu aktaran Fajon, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a, bunun vahim olan insani durumu daha da kötüleştireceğini söylediğini kaydetti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon paylaşımında ayrıca, "İnsani yardım, ihtiyaç sahibi herkese ulaşmalı." ifadesine yer verdi.