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Slovenya Dışişleri Bakanı, Refah'a askeri operasyon yapılmaması çağrısında bulundu

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine askeri operasyon yapılmaması çağrısında bulundu.

Ajans Haberleri
  • 06.03.2024 23:25
  • Giriş: 06.03.2024 23:25
  • Güncelleme: 07.03.2024 00:13
Kaynak: AA
Slovenya Dışişleri Bakanı, Refah'a askeri operasyon yapılmaması çağrısında bulundu

Fajon, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Katz ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Ateşkes çağrısında bulundum ve rehine anlaşmasına varılacağı umudumu dile getirdim." ifadesini kullandı.

Gazze'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapılmaması çağrısında bulunduğunu aktaran Fajon, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a, bunun vahim olan insani durumu daha da kötüleştireceğini söylediğini kaydetti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon paylaşımında ayrıca, "İnsani yardım, ihtiyaç sahibi herkese ulaşmalı." ifadesine yer verdi.

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