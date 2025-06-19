Slovenya, İran'daki diplomatlarını tahliye etti

Slovenya,, İsrail’’in İran’’a saldırılarıyla başlayan çatışmalar üzerine bu ülkedeki diplomatik personelini tahliye etti.

Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran''daki büyükelçi ve büyükelçilikte çalışan iki diplomat ile ailelerinin tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, İran'daki konsolosluk hizmetlerinin de durdurulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu, geçici bir geri çekilme olup Slovenya vatandaşlarından oluşan atanmış personeli kapsamaktadır. Alınan önlem tamamen güvenlik nedenlidir ve Slovenya ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerde ya da büyükelçiliğin statüsünde herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Büyükelçilik, ev sahibi ülkenin yetkili makamlarıyla temaslarını sürdürmeye ve sahadaki gelişmeleri izlemeye devam edecek, şartlar uygun hale geldiğinde yeniden diplomatik varlığını tesis edecektir."

İsrail'den Slovenya vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetlerin Avrupa Birliği (AB) koordinasyonunda sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, Ürdün'den de iki Slovenya vatandaşının tahliye edildiği bilgisine yer verildi.