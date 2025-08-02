Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasaklayan ilk AB ülkesi oldu

Slovenya, 1.5 yıldır Gazze'de soykırıma devam eden İsrail ile silah ticaretini durdurduğunu açıkladı.

Slovenya hükümeti, Gazze'deki çatışmalar gerekçesiyle İsrail ile silah ticaretini tamamen durdurma kararı aldığını duyurdu.

Karar kapsamında İsrail'e ve İsrail'den silah ithalatı, ihracatı ve transit geçişler yasaklandı.

Hükümet, bu adımı atan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduklarını belirterek, AB’nin konuya dair ortak bir tavır geliştirememesi nedeniyle “bağımsız” hareket ettiklerini vurguladı.

Slovenya, geçtiğimiz yıl da Filistin devletini tanıma sürecini başlatmıştı.