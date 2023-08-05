Slovenya’da bir günde yağan rekor yağış sele neden oldu

Orta Avrupa’nın güneyinde yer alan Slovenya’da aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. Yerel basın, sel sebebiyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Sava Nehri’nin su seviyesi ve debisi aşırı yükselince nehrin kıyısında bulunan Krsko Nükleer Enerji Santrali’nde dün ‘anormal’ durum ilan edildi.

Slovenya’da yoğun yağışlar, dün ülkede sel felaketine neden oldu. Bazı yerleşim yerlerinde vatandaşlar tahliye edilirken ülkedeki nehirler taştı ve yerel basın 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer ölü ve yaralı konusunda henüz açıklama yapmadı.

REKOR YAĞIŞ

Slovenya yetkililerinin katıldığı dünkü ortak basın toplantısında konuşan Meteorolog Brane Gregorcic, ülkede en kötü senaryoların gerçekleştiğini ve beklenenin çok üzerinde bir yağışın 12 saatlik zaman diliminde yağdığını ifade etti. Gregorcic, Brnik Havaalanı meteoroloji istasyonunun, tarihte daha önce bu kadar çok yağış ölçülmediğini kaydederek en yoğun yağışların Julijce eteklerini, ardından Idrija bölgesini ve Gorenjska'yı geçerek Koroska ve Zgornja Savinjska'ya ulaştığını ifade etti.

NÜKLEER SANTRALDE ‘ANORMAL DURUM’ İLANI

Sava Nehri’nin su seviyesi aşırı yükselince nehrin hemen kıyısında bulunan Krsko Nükleer Enerji Santrali’nde dün akşam saatlerinde ‘anormal’ durum ilan edildi. Yapılan açıklamada Santral’in güvenli ve istikrarlı bir güçte çalıştığı ve ilerleyen saatlerde Sava Nehri'nin debisinin ve su seviyesinin düşmesinin beklendiği vurgulandı.