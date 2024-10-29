SMA’lı Masal bebeğin yaşaması için seferberlik

Haber Merkezi

Kocaeli’nde yaşayan SMA hastası 6 aylık Masal bebeğin yardım kampanyasında yüzde 98’lik dilime girildi. Masal’ın annesi Demet Ağtaş, ‘’Zamanla yarıştık. 63 milyon lirayı toplamak çok zor, seferber olduk" dedi. Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan Serhat Ağtaş ile Demet Ağtaş çiftinin altı aylık bebekleri Masal’a, 10 günlükken SMA Tip-1 tanısı konuldu. 15 Nisan 2024 tarihinde doğan Masal için ailesi Kocaeli Valiliği onayı ile 28 Mayıs’ta yardım kampanyası başlattı.

Kampanyada yüzde 98’lik dilime girilirken Masal’ın ailesi, ‘’Zolgensma’’ tedavisi için ihtiyaçları olan ilaca semptomlar başlamadan erişmeyi umuyor. Anne Demet Ağtaş, şunları söyledi:

“Masal için kampanya 5 aydır devam ediyor. Tek dozluk bir ilaç olan ‘’Zolgensma’’ gen tedavisi görecek. Tedavi Dubai’de uygulanacak ve 3 ay orada kalacağız, fizik tedavi alacak. Devlet tedavi masraflarını karşılamayı kabul etmiyor. Gerekçe tedaviye inanmamaları. Ama şöyle ki tedavi sonucu yürüyerek, koşarak gelen çok örnek hasta var. Bu ilaç semptomu olmayan çocuklarda uygulandığında da oldukça başarılı. 63 milyonu toplamak çok zor, seferber olduk ne gecemiz ne gündüzümüz kaldı. Sosyal medyada, sahalarda durmadan toplamaya çalıştık.”