SMA’nın tüm ilgilileri bu kampta buluştu

Haber Merkezi

Türkiye SMA Vakfı’nın SMA hastaları ve ailelerini, kapsamlı bir programla uzmanlarla bir araya getirdiği 3. Ulusal SMA Kampı Eskişehir’de gerçekleştirildi. Kampa Türkiye’nin farklı illerinden 53 hasta ve hasta yakını katıldı. Aileler kamp boyunca fizik tedavi, enfeksiyon hastalıkları, hasta hakları gibi konularda eğitim alırken; SMA hastası genç ve çocuklar için de çalıştay ve atölyeler düzenlendi.

Aileler eğitimlerin yanı sıra sosyal, sağlık, eğitim alanlarında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini ‘SMA ile Yaşamak’ konulu aile çalıştayında dile getirdiler. Ayrıca bu yıl ilk kez genç SMA hastaları için de ‘Gençlik Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda SMA hastası gençler; sosyal haklardan eğitim hayatına, kişisel gelişimden gelecek hedeflerine kadar birçok konuda hem bilgi aldı hem de kendi beklenti ve projelerini aktardı.