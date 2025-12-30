Smart emekçileri dört bir yanı direnişe çevirdi

Ebru ÇELİK

İşverenin yüzde 6’lık zam dayatmasına karşı Gebze’de bulunan Smart Solar fabrikasında Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçilerin başlattığı grev 69’uncu gününü de direnişle geçirdi. İşçiler, grev kırıcılığı girişimlerini protesto etmek ve kararlılıklarını vurgulamak amacıyla bugün ülkenin dört farklı kentinde eş zamanlı eylemler düzenledi.

Grevdeki işçiler ve sendika temsilcileri, mücadelenin sesini duyurmak için stratejik noktalarda bir araya geldi. Eylemler; grevin sürdüğü Gebze Smart Solar fabrikası önünde, şirketin İstanbul Beykoz Kavacık’ta bulunan genel merkezi önünde ve şirketin İzmir’deki fabrikasında gerçekleştirildi. Ayrıca grev kırıcılığı faaliyetlerine ortak olduğu gerekçesiyle Kayseri’de bulunan Vespa Solar fabrikası önünde de kitlesel protesto düzenlendi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “69 gündür grevlerini sürdüren Smart Solar işçileriyle birlikte patronun grev kırıcılığını protesto etmek ve mücadele kararlılığımızı bir kez daha göstermek için bugün dört şehirde eylemdeyiz” denildi.

İşçiler, anayasal hakları olan grevin engellenmesine yönelik girişimlerin son bulmasını ve taleplerinin karşılanmasını istedi.

Gebze’den yola çıkarak Kayseri’ye gelen Smart Solar işçileri, patronun taşeron üretim yaptırdığı Vespa Enerji önünde eylem yaptı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikanın önünden seslenen işçiler, “Grev hakkımız engellenemez”, “Grev kırıcılığı suçtur” sloganları attı. Eyleme çok sayıda meslek ve siyasi örgüt destek verdi.

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

MESS görüşmeleri ve Smart Solar grevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkan Atar, işçilerin coşkusu ve kararlılığının ilk günkü gibi sürdüğünü belirterek, grevin işveren üzerindeki etkisinin hissedilmeye başlandığını söyledi. Atar, “İşveren siparişleri yetiştirmek amacıyla Kayseri’de VESFA isimli bir fabrikada fason üretime yöneldi. Grev kırıcılığı yasa dışıdır” dedi.

PLANLARI UYGULAYACAĞIZ

Atar 29 Aralık yani dün itibarıyla tüm iş yerlerinde fazla mesai uygulamasının da kaldırıldığını belirterek kazanımlarını duyurdu. Atar, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Ara bulucu süresi 9 Ocak itibarıyla doluyor.

Resmi tebligat sendikamıza ulaştıktan sonra 60 günlük grev uygulama süreci başlayacak. Yetkili kurumlarımızı toplayarak grev stratejimizi belirleyecek ve kararlılıkla hayata geçireceğiz” diyerek konuştu. Eğer anlaşma sağlanamazsa, resmi ara bulucu raporunun sendikamıza tebliğ edilmesinin ardından yetkili kurumlarımızı toplayarak grev stratejimizi oluşturacağız ve planlamalarımızı yaptıktan sonra kararlılıkla uygulayacağız.”