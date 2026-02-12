Smart Solar'da 114 gündür direnen işçiler kazandı

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Smart Solar'da süren grev kazanımla sonuçlandı. 22 Ekim 2025'ten bu yana grevde olan 260 işçi, üretimden gelen güçlerini kullanarak patronu masaya oturmaya mecbur bıraktı. Birleşik Metal-İş'te örgütlü kadın işçilerin muzlarında yükselen grevde talepler kabul edildi. İşyerinde en düşük ücret 65 bin TL'ye yükseldi.

Smart Solar patronunun sıfır zam dayatması ile başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkanmıştı. Birleşik Metal-İş'te örgütlü işçiler 114 günlük grevin ardından işten çıkarılan 44 işçinin işe iadeleri ve ortalama yüzde 50 ücret zammı ile sözleşmeyi imzalattı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Smart grevimiz; toplu sözleşme hakkına ve grev hakkına sahip çıkma iradesini, dayanışmanın gücünü ve örgütlülüğün değerini bir kez daha ortaya koyan önemli bir tarihsel deneyim olmuştur" denildi.

İŞE İADELER SAĞLANACAK

"Smart Solar işyerinde, 22 Ekim 2025 tarihinde 260 üyemizle başladığımız, 114 gündür büyük bir kararlılık, inanç ve dayanışmayla sürdürdüğümüz grevimiz, üyelerimizin onayı ve memnuniyetiyle toplu iş sözleşmesinin imzalanması sonucu sona ermiştir" denilen sendikanın Genel Yönetim Kurulu imzalı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"114 gün boyunca grev alanında sergilenen örgütlü duruş, disiplin ve dayanışma; Smart işçilerinin haklılığını ve kararlılığını tüm kamuoyuna güçlü bir şekilde göstermiştir. Yürütülen müzakereler sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesi ile ekonomik ve sosyal haklar bakımından önemli kazanımlar elde edilmiştir. Üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında, hayat pahalılığına karşı nefes aldıracak, gerçekçi ve tatmin edici iyileştirmeler sağlanmıştır. Bununla birlikte, grev süresince işten çıkarılan üyelerimizin tamamının işe geri dönüşü sağlanmıştır.

KAZANAN İŞÇİ SINIFI

114 gün boyunca grev çadırımızı bir an olsun boş bırakmayan, desteğini ve dayanışmasını esirgemeyen dostlarımıza teşekkür borçluyuz. Bu onurlu mücadelede bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta konfederasyonumuza; dayanışmasını esirgemeyen kardeş sendikalarımıza; desteklerini açıkça ortaya koyan siyasi partilere; grev çadırımızı ziyaret ederek yanımızda olduklarını gösteren tüm kurum ve kuruluşlara; Smart işçilerinin sesini kamuoyuna taşıyan basın emekçilerine; süreci büyük bir özveriyle yürüten ve destekleyen sendikamızın şubelerine, yöneticilerine, temsilci kadrolarımıza ve tüm üyelerimize içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu grevin kazananı yalnızca Smart Solar işçileri değil, tüm metal işçileri ve Türkiye işçi sınıfıdır. Smart Solar grevimiz, Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde örgütlü mücadelenin önemini bir kez daha gösteren çok değerli bir deneyim olarak yerini almıştır."