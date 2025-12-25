Smart Solar'da grev kırıcılığı: Patron polis eşliğinde mal çıkarıyor

Patronun sefalet ücretini kabul etmeyerek 64 gün önce Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova'da kurulu bulunan Smart Solar'da greve çıkan işçiler, grev kırıcılığına karşı mücadelelerini yükseltiyor.

SMART SOLAR İŞÇİSİNE KARŞI PATRON YARGI POLİS İŞBİRLİĞİ

Evrensel'de yer alan habere göre, patronun grev kırıcılığını sürdürmesini engellemek için fabrikada bulunan malzemelerin çıkışını engelleyen işçilere mahkeme kararları çıkartıldı.

Buna itiraz eden işçiler kapıda nöbet tutuyor. Fabrika önüne ise çevik polisler yığıldı.

Smart Solar patronu polis eşliğinde 1 tır malzemesini fabrikadan çıkardı. İşçiler grev kırıcılığına tepki gösterirken polisin engeli ile karşılaştı.

'ADALET KİMDEN YANA?'

Birleşik Metal-İş Genel Merkezi işçilerin nöbetine dair yağtığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Smart Solar işyerinde çalışan işçiler 64 gündür grev haklarını ve geleceklerini savunmak için onurlu bir mücadele yürütüyor. Patron ise çözüm üretmek yerine grev kırıcılığına başvurarak üretimi Kayseri'de fason atölyelere kaydırmış, açıkça suç işlemiştir.

Smart Solar işçileri, Gebze 1 Nolu Şubemizle birlikte grev kırıcılığına fabrika önünde nöbet başlattı. Patronun bu yasa tanımaz girişimi karşısında sessiz kalan kamu otoriteleri, konu işçilerin direnişi olunca hızla devreye girdi, Gebze'de fabrika giriş-çıkışlarının açılması yönünde mahkeme kararları çıkarıldı. Bu durum adaletin kimden yana işlediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Buradan açıkça ifade ediyoruz:

Grev kırıcılığı son bulana kadar bu nöbet sürecektir.

Smart Solar işçilerinin iradesi teslim alınamayacaktır.

Bu mücadele yalnızca Smart Solar işçilerinin değil, tüm işçi sınıfının mücadelesidir.

Smart Solar işçisi yalnız değildir!

Grev haktır, engellenemez!"