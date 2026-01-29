Smart Solar direnişi 100’üncü gününde: Mücadelemizi el ele büyüttük

Gebze’de bulunan Smart Solar Güneş Panelleri Fabrikası’nda yüzde 70’i kadın 260 emekçi “İşverenin bize sunduğu sefalet zammıyla kendileri geçinsin” diyerek 22 Ekim günü başlattıkları direnişi 100’üncü gününe taşıdı. 260 işçinin direniş öyküsü Birleşik Metal-İş’e üye olmalarıyla başladı…

Grev çadırını kadın işçiler kurdu, içini tüm emekçiler, destekçileriyle birlikte doldurdu. 100 günlük direniş öykülerini anlatan Smart Solar direnişçileri, fabrika içindeki birliği haftalardır çadırlarında aile olarak sürdürdü. Fabrikadaki vardiya sistemi, grev çadırına taşındı. Sabah gelen çay, öğlen gelen böreklerle destekçiler karşıladı. Halaylar, horanlar fabrika önünde sürdürülen direnişte bir gün eksik olmadı.100 günlük mücadeleyi Smart Solar’ın kadın işçileri anlattı.

BİRLİKTEN GELEN GÜÇ

5 yıldır Smart Solar'da çalışan Deniz Bartınoğlu, çıktıkları grev sonucunda fabrika içindeki birliği, mücadelelerine de yansıttıklarını anlattı. Ekonomik olarak büyük zorluklar çektiğini söyleyen Bartınoğlu, “İki çocuğum var, biri lise diğeri üniversite öğrencisi. Benim çalışmamam ev ekonomisini direkt etkiliyor. Evin giderleri bir yana, bu ekonomide üniversite öğrencisi okutmak çok zor. Her gün farklı şeyler para gidiyor ve bu bizi çok zorluyor. Kirada olmamamıza rağmen eşimle eve bakmakta çok zorlanıyoruz” dedi. Bartınoğlu, greve çıktıkları günden bu yana ailesinin desteğinin hiç eksik olmadığını da vurguladı.

“Biz Smart Solar işçileri olarak eksiksiz greve çıktık” diyen Bartınoğlu, bir işçinin dahi arkadaşlarını yarı yolda bırakmadığını ve bu durumdan oluşan kuvvetle direnişin 100 gününü geride bıraktıklarını aktardı. “100 gündür birlik olduk, mücadelemizi birliğimizden gelen gücümüzle sürdürdük. Direnişin simgesi biz kadınlar olduk. Erkek işçi arkadaşlarımızın da emeği küçümsenmeyecek kadar değerli. Hep birlikte grev çadırını bir yuvaya çevirdik. Direnişimizde kadınlar olarak hep en önde olmaya çabaladık ve başardık” diyen Bartınoğlu, “Arkamızda kimseyi bırakmadan, bu mücadeleyi tüm haklarımızı alıp, eksiksiz iş yerimize geri döneceğiz” ifadelerine yer verdi.

Haftalardır işsiz olan ve eşinin de çalışmadığını vurgulayan Hülya Demiral da çocuğunu üniversitede okuttuğunu ve grev sürecinde ekonomik olarak çok zor zamanlar yaşadığını aktardı. Buna rağmen mücadelelerinden bir an olsun vazgeçmediğini aktaran Demiral, “Biz Smart Solar’ın kadın işçileri olarak, kendimizi bu kadar iyi ifade edebildiğimiz için birbirimizle çok gurur duyuyoruz” dedi.

Demiral, 100 günlük direnişlerinin kattıklarını şu şekilde anlattı: “Direnişimiz bize birlik olunca aşamayacağımız engel olmadığını gösterdi. Bizler iş arkadaşlarımızı grev çadırında daha iyi tanıdık. Grev ne demek bilmiyormuşuz, duyduğumuz gibi de olmuyormuş. Grev, mücadele demekmiş. Biz mücadelemizi kazanımımızla taçlandıracağız.”

ÖRNEK OLMANIN GURURU

45 yaşındaki işçi Dilber Söylen, bekar olduğunu, çocuğunun olmadığını hatta kirada dahi olmamasına rağmen kredi borçlarıyla savaştığını söyledi. Söylen, 100 günü geride bıraktıkları direnişi şu sözlerle özetledi: “Bu grev bizi iş arkadaşlarımızla daha da kaynaşmamıza neden oldu. Hiç konuşmadığım arkadaşlarımla konuşma fırsatı buldum. Dayanışma çok güzeldi ve dışarıdan bize desteğe gelen bütün siyasi örgütler ve sendikalarla güzel dostluklar edindik. İşçi sınıfının asla yalnız olmadığını Smart Solar direnişiyle anladık. İşçi kadınların gücünü bu grev sayesinde tüm Türkiye’ye göstermiş olduk. Bize dayatılan ataerkil düzende örgütlü gücümüzün de verdiği güç ile kadınların mücadeledeki yerini ve önemini gördük. Örnek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu da bize ve sevdiklerimize yeterince güzel bir anı olacaktır çok onurlu bir direniş oldu ve destekleyen herkese buradan sonsuz teşekkürler…”

DİRENİŞ ÖMÜR BOYU

İki çocuk annesi Seher İbiş, üç çocuk annesi Ayşe Saraç... Direnen tüm işçiler, aldıkları maaşla ne evlerini geçindirebildiklerini ne de çocuklarına yetebildiklerini vurgularken direnişlerinin bir ekmek kavgası olduğunu söyledi. Aylardır evlerine ekmek götürmemelerine rağmen direnmekten çocukları, kendileri ve diğer işçi kardeşleri için vazgeçmeyeceklerini belirterek “Biz grevi burada öğrendik, mücadelemizi ise yaşam boyunca sürdüreceğiz” dediler.

Taleplerinin tamamı karşılanmasalar da Birleşik Metal-İş Sendikası’nın öncülüğünde toplu iş sözleşmelerine ILO 190 gibi kadınlar için hayati önem taşıyan madde eklettiler. Atılan işçiler geri alındı, sendika ile işveren arasındaki müzakere süreci ise devam ediyor. Emekçiler, “Gerekirse haklarımız için bir 100 gün daha mücadeleye hazırız” sözleriyle kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.