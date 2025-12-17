Smart Solar grevi 57. gününde: "Nerede işçi varsa mücadelemiz oradadır"

Ebru ÇELİK

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) bulunan Smart Solar fabrikasında yüzde 6’lık zam dayatmasına karşı 57 gündür grevde olan işçileri, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ziyaret etti. Grev alanında konuşan Çerkezoğlu, “Bu mücadele sadece Smart Solar işçilerinin değil, bütün Türkiye işçi sınıfının ve ülkenin geleceği için yürütülüyor” derken, Atar ise “Bu fabrikanın kapısından işçilik onurumuzla, başımız dik gireceğimiz günü hep birlikte kazanacağız” dedi.

BAŞKANLARDAN DESTEK ZİYARETİ

Grevdeki 57’nci günde Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, direnişteki işçileri ziyaret etti. Ziyaret öncesi hazırlık yapan işçiler, kurdukları sofrayla konfederasyon ve sendika yöneticilerini karşıladı.

Ziyarette konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, grevin yalnızca bir ücret mücadelesi olmadığını vurguladı.

GÜCÜMÜZÜ BİRLİĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ

Grevde 57’nci günde olduklarını hatırlatan Atar, “Her geçen gün umudu büyüttüğümüz, mücadeleyi güçlendirdiğimiz bir sürecin içindeyiz. Dayanışmayla, işçi sınıfının onuruyla mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Atar, 25 Aralık’ta yapılacak dayanışma gecesine de dikkat çekerek, “O gün Smart işverenine de dosta da düşmana da gücümüzü ve birliğimizi göstereceğiz. Mücadeleyi daha da yükselteceğimiz bir güne hazırlanıyoruz” diye konuştu.

MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYORUZ

Özkan Atar, özel sektörde devam eden TİS süreçlerine de işaret ederek, “Türkiye özel sektörünün en büyük sözleşmelerinden biri olan MES Grup TİS uyuşmazlığı sonrası aldığımız eylem kararlarıyla mücadelemizi sınıfsal bir temelde büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

2026 bütçesi öncesinde asgari ücret, vergi adaleti ve emekçilere ayrılan bütçe payları için de mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Atar, 21 Aralık’ta Ankara yürüyüşü ve Gebze’de yapılacak mitingin hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

FABRİKAYA BAŞIMIZ DİK GİRECEĞİZ

Atar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Smart grevimizde bu kararlılıkla, bu inançla haklarımızı alacağız. O fabrikanın kapısından işçilik onurumuzla, başımız dik, haklarımızla birlikte içeri gireceğimiz günü hep birlikte kazanacağız.”

BU GREV TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI İÇİN

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise konuşmasında, Smart Solar grevinin tüm işçi sınıfı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Çerkezoğlu, “Bu mücadeleler yalnızca kendi geleceğimiz için değil, bütün Türkiye işçi sınıfı ve ülkenin geleceği için yürütülüyor. Bugün kurulan düzen, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için işliyor” dedi.

SENDİKASIZLIK DAYATILIYOR

İktidar ve sermayenin politikalarının işçiden alıp patrona vermek üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, “Tam da bu nedenle sendikalı olmamızı, örgütlü olmamızı istemiyorlar. Yıllardır toplu sözleşme ve sendikalaşma süreçlerinde önümüze binbir engel çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.

ONURLU OLAN ALIN TERİNE SAHİP ÇIKMAK

Smart Solar işçilerinin direnişini “onurlu bir mücadele” olarak nitelendiren Çerkezoğlu, “Yeryüzündeki en onurlu şey emeğine, alın terine sahip çıkmaktır. Koşullar ne olursa olsun örgütlü mücadeleyi sürdürmektir” dedi.

Asgari ücret sürecine de değinen Çerkezoğlu, DİSK’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer almamasına rağmen mücadelenin büyütüldüğünü belirterek, “21 Aralık’ta İstanbul’dan Ankara’ya insanca yaşanacak bir ücret, gelirde ve vergide adalet için büyük bir yürüyüş başlatıyoruz” dedi.

Yürüyüşün Smart Solar grevinden aldığı güçle büyüyeceğini söyleyen Çerkezoğlu, “Ankara’ya sizin sesinizi, sizin kararlılığınızı taşıyacağız” diye konuştu.

“Adalet istiyoruz” diyen Çerkezoğlu, sözlerini “Nerede işçi varsa, mücadelemiz oradadır” diyerek tamamladı.