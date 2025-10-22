Smart Solar işçileri grevde: “Emeğimizin karşılığını istiyoruz”

Gebze’de güneş paneli üretimi yapan Smart Solar fabrikasında, Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren arasında süren 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine Smart Solar işçileri, 22 Ekim 2025 (bugün) tarihi itibarıyla greve çıktı.

İŞVERENİN TEKLİFİ: NET 3 BİN LİRA ZAM

Haziran ayında sendika tarafından hazırlanan toplu sözleşme taslağına karşı işverenin sunduğu teklif, hem ekonomik koşullardan hem de işçilerin beklentilerinden oldukça uzaktı. İşveren, birinci altı aylık dönem için tüm çalışanlara yalnızca net 3 bin lira zam önerdi. Ayrıca sonraki dönemlerde yalnızca enflasyon oranında artış yapılacağını, refah payı verilmeyeceğini bildirdi.

“GEÇİNMEK İMKÂNSIZ HALE GELDİ”

Sendika açıklamasında, işçilerin aylardır zamsız çalıştığı ve ekonomik krizin derinleştiği vurgulandı. Türkiye’de işçilerin gelirinin yaklaşık yüzde 70’inin kiraya gittiği belirtilerek, Gebze ve çevresinde konut kiralarının hâlâ çok yüksek olduğu hatırlatıldı. Eğitim masraflarındaki artışa da dikkat çekilen açıklamada, “Talep ettiğimiz ücret artışı fazla değil, yaşamak ve geçinmek için asgari düzeyde bir taleptir” denildi.

“EMEĞİMİZİ YOK SAYAN DAYATMA”

Birleşik Metal-İş, Smart Solar patronunun sunduğu teklifin, işçilerin alın terini ve emeğini hiçe saydığını belirtti. Şirketin Gebze’deki üretim tesisinden elde ettiği kârlarla İzmir’de yeni fabrikalar açtığına dikkat çekilerek, “Bu büyümenin arkasındaki işçilere yalnızca kırıntılar layık görülüyor” ifadeleri kullanıldı.

“SARI SENDİKACILIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ”

Açıklamada, Smart Solar yönetiminin İzmir’de kendisine yakın bir sendikayla sürdürdüğü “uyumlu” ilişkilerin Gebze’de de devam edeceğini düşündüğü, ancak yanıldığı vurgulandı.

“Smart Solar Gebze işçileri, Birleşik Metal-İş çatısı altında ilk günden beri demokratik, şeffaf ve birlikte karar alan bir sendikal gelenekle mücadele ediyor” denilerek, tüm kararların üyelerle tartışılarak alındığı vurgulandı.

“EKMEĞİMİZ VE ONURUMUZ İÇİN GREVDEYİZ”

Sendika, Smart Solar işçilerinin daha önce de sendikal haklarını işyeri işgaliyle savunduğunu hatırlatarak, “Bugün de ekmeği ve onuru için grev iradesini ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı. Birleşik Metal-İş, “Amacımız, Smart Solar işçilerinin emeğinin karşılığını aldığı adil bir sözleşmenin imzalanmasıdır” ifadeleriyle mücadelenin süreceğini duyurdu.

Birleşik Meta-İş'in yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

''Smart Solar fabrikasında sendikamız ile işveren arasında yürütülen 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalmıştır. İşverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle sendikamız üyesi Smart Solar işçileri, 22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla grev uygulamasına başlamıştır.

Haziran ayında sendikamız tarafından hazırlanan toplu sözleşme taslağına karşı sunulan teklif, hem ekonomik gerçeklerden hem de işçilerin beklentilerinden son derece uzaktır. İşverenin teklifi, birinci altı aylık dönem için tüm üyelerimize yalnızca net 3.000 TL zam olmuştur. İşveren ayrıca, sonraki dönemlerde yalnızca enflasyon oranında artış yapılabileceğini, refah payı verilemeyeceğini bildirmiştir.

Oysa işçiler aylardır zamsız çalışmakta, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar her geçen gün geçim krizini derinleştirmektedir. Bugün Türkiye’de işçiler, artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında yaşam mücadelesi vermektedir.

Son dönemde ülkemizde işçilerin gelirinin yaklaşık %70’i yalnızca kiraya gitmektedir. Özellikle Gebze ve çevresinde konut kiraları hâlâ son derece yüksek seyretmektedir. Kira sonrası elde kalan ücretlerle bir ailenin geçimini sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamak neredeyse imkânsızdır.

Eğitim masrafları da benzer şekilde artmıştır. Çocukların okul ihtiyaçlarının maliyetinin geçen yıla göre %100’ün üzerinde arttığı görülmektedir. Bu tablo, talep ettiğimiz ücret artışının fazla değil, aksine yaşamak ve geçinmek için asgari düzeyde bir ücret talebi olduğunu göstermektedir.

Tüm bu koşullar altında Smart Solar patronunun sunduğu teklif, emeğimizi yok sayan ve işçilerin gerçeklerinden kopuk bir dayatmadır. Şirket, Gebze’deki üretim tesisinden elde ettiği yüksek kârlarla İzmir’de hem güneş paneli üretimi hem de hammadde imalatı yapan yeni fabrikalar açmıştır. Ancak aynı Smart Solar işvereni, bu büyümenin arkasındaki işçilere yalnızca kırıntıları layık görmektedir.

Smart Solar yönetimi, İzmir’deki fabrikasında kendisine yakın bir sendikayla uyum içinde çalışmanın rahatlığıyla Gebze’de de aynı tarz bir sessizlik beklemiştir. Ancak burada yanıldığı nokta, Smart Solar Gebze fabrikasında Birleşik Metal-İş’e üye işçilerin ilk günden bu yana demokratik, şeffaf ve birlikte karar alan bir sendikal gelenekle mücadelesini sürdürüyor olmasıdır.

Tüm toplu sözleşme süreci boyunca alınan her karar işçilerle birlikte tartışılmış, tüm aşamalarda üyelerimiz şeffaf bir şekilde bilgilendirilmiştir. Bizim sendikal anlayışımız, sarı sendikal yapılarda olduğu gibi kapalı kapılar ardında karar alan değil; üyeleriyle birlikte yol yürüyen, iradesini işçilerden alan bir anlayıştır.

Smart Solar işçileri dün sendikal haklarını işyeri işgaliyle savunmuştu; bugün de ekmeği ve onuru için grev iradesini ortaya koymaktadır. Birleşik Metal-İş Sendikası olarak Smart Solar işçilerinin bu haklı mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız. Amacımız, Smart Solar işçilerinin emeğinin karşılığını aldığı, adil bir toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıdır.''