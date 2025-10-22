Smart Solar’da grev pankartı asılıyor

Emek Servisi

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Smart Solar fabrikasında, Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü işçiler, patronun masayı reddeden tavrı ve düşük ücret dayatmasına karşı üretimden gelen güçlerini kullanacak. Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şubesi'nde örgütlü işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine grev kararı aldı. İşçiler hakları olan toplu sözleşme bağlanana kadar mücadele etmeye hazırlanıyor.

Sendikanın yaptığı yazılı açıklamada, "Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Smart Solar Fabrikası'nda yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grevimize başlıyoruz. Tüm sınıf dostlarımızı Smart Solar işçileriyle dayanışmaya bekliyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz, alacağız" denildi. Grevin ilk gününde Sendika Genel Başkanı Özkan Atar ve Genel Yönetim Kurulu’nun katılımıyla fabrika önünde basın açıklaması yapılacak.

Sendikanın TİS görüşmelerinde yüzde 75 zammı da içeren taslağı işveren tarafına haziran ayında iletmesine rağmen yanıt eylülde gelmiş, gelen karşı teklifte 3 aylık hak kaybı ve "yılın son 3 ayında 3 bin lira, ocakta ilave 3 bin lira zam" yer almıştı. Borsa İstanbul'da işleme açık olan şirket, 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.