SMF’den Cevdet Konak’a çağrı: Yönetemiyorsan istifa et

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), yazılı bir açıklama yaparak DEM Partili Dersim Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak'ın, önceki dönem belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu hakkındaki ifadelerine yanıt verdi.

Yeni Özgür Politika gazetesi ve Cevdet Konak’ın sistematik olarak Dersim Yerel Yönetimler sürecini, kazanımlar ve bu sürecin temsiliyet anlamında öznesi olan Maçoğlu'nu hedef aldığı ifade edilen açıklamada, "Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımızı hedefe koyan ve aslı astarı olmayan tamamen çarpıtma, karalama ve inkara dayalı siyasetini nereye koyacağız, amaçlanan nedir?" diye soruldu.

"BU SİYASET TARZI HALKA HİZMET ETMİYOR"

Bahse konu olan ve defalarca kez hem kurumsal görüşmelerle ve hem de kamuoyuna dönük çeşitli açıklamalarla süreci izah etmelerine rağmen suçlamaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, Başkan Konak'a istifa çağrısı yapıldı.

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bu siyaset tarzının ve çizginin halka hizmet etmediği kesindir. Kendi programına, siyasetine ve en önemlisi de halka güvenmeyenlerin yönetememe krizi ve siyasal beceriksizliklerini, SMF, geçmiş dönem yerel yönetim pratiğimiz ve temsiliyetlerimiz karşıtlığı üzerinden meşrulaştırmaya çalışan tutarsız ve çarpık bir siyaset tarzıyla karşı karşıya bulunmaktayız.

Keskin popülistlik eleştirisi yapan ve kendi siyasal pozisyonunu ve beceriksizliğini tamamen bu zeminde biçimlendirmeye çalışan Cevdet Konak’ın, daha seçimlerden önce adaylaşma sürecinden başlayarak, ittifak hukuku ve zeminini de boşa çıkaran bir tutumla kitlelerin geri duygularına oynayan ve küçük burjuva grup ruhuna ve bireysel ihtiraslara hapsolan ve bugüne kadar sistematik olarak devam eden siyasetinin burjuva popülizminden başka bir şey olmadığı açık değil midir? Dolayısıyla Cevdet Konak, popülistlik meselesinde bizi eleştireceğine önce kendisine bakmasını ve bu gerçekliğiyle yüzleşmesini öneriyoruz.

2004-2014 yılları arasında on yıl SMF’nin Demokratik, Halkçı, Yerel Yönetimler Programı’nı uygulayan Cevdet Konak, şimdi bu programı reddediyor. Bu pratik gösteriyor ki C. Konak koltuk için gittiği her siyasette kendi geçmiş emeklerini ve savunduğu programı inkâr eden bir tutumla hareket etmektedir.

Buradan Cevdet Konak’a açıkça çağrı yapıyoruz; yönetmeyi beceremiyorsanız istifa edin. İttifak bileşenleri ve belediye emekçilerinin en iyi şekilde Dersim Belediyesini yöneteceklerinden zerre kadar kuşkumuz yoktur."

MAÇOĞLU: YÖNETEMİYORLAR

Maçoğlu, ise Konak'ın açıklamalarına ilişkin, "Biz aldığımızda bütçemiz 45 milyon, borcumuz ise 74 milyon liraydı. Neredeyse iki katına yakın. Devrettiğimizde bütçemiz 570 milyon, borcumuz ise 230 milyon liraydı. Neredeyse üçte birine düştü. Cevdet Başkan bir sene sonra 400 milyon borç olursa şaşırmasın" ifadelerini kullandı.

odatv.com.tr'ye konuşan Maçoğlu, şöyle devam etti: "Bir kuruş kredi çekmedik. Gelen gelir bu yani bu bir borçlanma değil tersine vergi, SGK vb. borçtur. Yönetemiyorlar. Bunu bir ay yaparsın. İki ay yaparsın. Beş ay yaparsın ama beş yıl boyunca birine laf söyleyerek bu işi yönetemezsin."

NE OLMUŞTU?

Dersim Belediye Başkanı Konak, TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu dönemini hedef alarak, "Su bedava, toplu taşıma bedava, ekmek bedava' diye sık sık medyada propagandası yapılan belediyenin arkasında bıraktığı borç ise 236 milyon lira, belediye şuan yoğun bakımda" açıklamasında bulunmuştu.

Konak, önceki dönem belediye yönetimini popülist olmakla suçlamıştı.