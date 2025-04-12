SMF’den 'dünya ve Türkiye’de neler oluyor' etkinliği

Emperyalist güç merkezleri arasındaki nüfuz mücadelesi yeni bir boyut kazanırken Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) İstanbul Sarıgazi’de bu gelişmeler çerçevesinde iç ve dış politik durumun değerlendirileceği bir etkinlik düzenliyor.

Sarıgazi Ovacıklılar Derneği’nde gerçekleştirilecek söyleşi etkinliğine SMF Dönem Sözcüsü Mahir Gürz ve Gazeteci-Yazar İbrahim Varlı katılıyor.

İbrahim Varlı

Söyleşide Ortadoğu merkezli gelişmeler ışığında, “Barış ve demokratik toplum projesi”, İmamoğlu merkezli CHP’ye operasyon”, “Klikler arası savaş” ve “Gelişen yeni kitle hareketi ve görevler!” başlıkları altında yaşananlar değerlendirilecek.

Söyleşi sonrasında müzisyen Kadir Demir’in de bir dinleti sunacağı buluşma 13 Nisan Pazar günü saat 13.00’da Ovacıklılar Derneği’ndeki yapılacak.

Etkinlik tüm halka açık olacak.