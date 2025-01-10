SMF’den emek çalıştayı

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yarın ve 12 Ocak Pazar günü emek çalıştayı düzenliyor.

İstanbul’da bulunan Taksim Hill Otel’de düzenlenecek olan çalıştayda oturumlar yuvarlak masa şeklinde yapılacak. Çalıştay’da aynı anda 4 ayrı salonda belirlenen konu başlıkları ele alınacak.

Çalıştay’da yarın gerçekleşecek oturumlardaki konu başlıkları şöyle:

>>Sınıfların Tahlili

>> Dünyada Sınıflara İlişkin Sürdürülen Tartışmalar

>> İşçi Sınıfının Nicel Durumu ve Sendikal Örgütlenmeler

>>Dünyada ve Ülkemizde İşçi Sınıfının Sorunları ve Mücadele Yöntemleri

>>Köylülerin ve Tarım Üreticilerinin Nicel Durumu, Kooperatif, Üretim Birlikleri ve Kolektiflerin Durumu

>>Dünyada ve Ülkemizde Köylülerin ve Tarım Üreticilerinin Sorunları ve Mücadele Yöntemleri

>>Memur ve meslek çalışanlarının nicel durumu ve meslek örgütlenmelerinin durumu

>>Dünyada ve ülkemizde memur ve meslek sahiplerinin sorunları ve mücadele yöntemleri

Pazar günü gerçekleşecek oturumlarda ise şu konu başlıkları tartışılacak:

>>Sosyalist Devrimler, İşçi Sınıfının Rolü ve Müttefikler Sorununa İlişkin Yaklaşımlar

>>İşçi Sınıfının Talepleri ve Çözümler

>>Köylülerin ve Tarım Üreticilerinin Talepleri ve Çözümler

>>Memur ve Meslek Çalışanlarının Talepleri ve Çözümler