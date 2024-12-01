SMO adlı yapılanmanın Tel Rıfat’ın merkezine ulaştığı iddia edildi
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO - eski adıyla ÖSO), "Özgürlük Şafağı Operasyonu" çerçevesinde Tel Rıfat’ın merkezine girmeye başladığı iddia edildi.
Kaynak: iHA
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO - eski adıyla ÖSO), "Özgürlük Şafağı Operasyonu" çerçevesinde kontrolündeki Tel Rıfat’ın merkezine girmeye başladığı iddia edildi.
Suriye'de iç savaş çıkaran cihatçı grupların çeşitli kentlere yönelik saldırıları sürüyor. Eski adı ÖSO olan Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) adlı cihatçı yapılanma "Özgürlük Şafağı Operasyonu" çerçevesinde Tel Rıfat’ın merkezine girmeye başladı. SMO birliklerine ait görüntülerde, SMO’nun Tel Rıfat’ın güneyindeki girişine ulaştığı görüldü.