SMO'den SDG'ye operasyon: Halep'teki askeri havaalanı ele geçirildi
Suriye Milli Ordusu, düzenlediği operasyon ile Halep ilindeki Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi. Operasyon ile Suriye Demokratik Güçleri'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattı kesildi.
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, (SMO) Halep ilindeki Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre SMO, YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattını kesti.
Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu cihatçı grupların, Suriye’nin Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı.
Cihatçı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları kaybeden Suriye güçlerinin cihatçı gruplara karşı YPG öncülüğündeki SDG'den destek istedi.
OPERASYON BAŞLATILDI
Suriye, kontrolü altındaki toprakları, YPG öncülüğündeki SDG'ye devretti.
Fırat'ın doğusundan çok sayıda YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahların bölgeye sevk edilmeye başlandı.
SMO grupları ise bölgede operasyon başlattı.
Operasyon ile Halep'te bulunan Kuveyris Askeri Havaalanı’nı SMO tarafından ele geçirildi.
HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye güçleriyle cihatçı çeteler arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen cihatçı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Cihatçı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.