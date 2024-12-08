SMO, YPG'nin kontrolündeki Menbiç'e ilerliyor: "Yüzde 80'i ele geçirildi"
Suriye'de cihatçıların Şam'a girip yönetimi ele geçirmesinin yankıları sürerken, Suriye Milli Ordusu'nun YPG'nin kontrolündeki Menbiç'e ilerlediği kaydedildi. SMO'nun, Menbiç'in yüzde 80'ini ele geçirdiği ifade edildi.
Kaynak: AA
Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'de YPG'nin kontrolündeki Menbiç'e ilerliyor.
AA'nın aktardığına göre SMO, Menbiç ilçesinin Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünde kontrolü ele geçirdi.
SMO'nun Menbiç merkezine doğru ilerlediği kaydedildi.
Öte yandan AA'nın aktardığına göre SMO'nun, Menbiç'in yüzde 80'ini ele geçirdiği ifade edildi.
SMO, 1 Aralık günü YPG'nin 8 yıldır elinde tuttuğu Tel Rıfat'ı da ele geçirmişti.
ŞAM DÜŞTÜ, ESAD DEVRİLDİ
Öte yandan Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçılar bu sabaha karşı başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrıldığını öne sürüldü.