SMS ile kripto para dolandırıcılığı: Şikayetler yüzde 230 arttı

Şikayetvar platformu, kripto para SMS dolandırıcılığına yönelik kendilerine gelen şikayetleri derledi.

Verilere göre bu dolandırıcılık yöntemiyle ilgili şikayetler son bir yılda yüzde 230 arttı.

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 ile 2025'in aynı dönemi (ocak, şubat, mart) karşılaştırıldığında şikayetlerin artış oranı yüzde 230'lara yükseldi.

Kripto para SMS dolandırıcılığı ile ilgili en çok şikayet edilen 10 konu ve dolandırılma yöntemleri şöyle sıralandı:

Popüler kripto para borsalarının adını kullanarak gönderilen SMS'ler: Kullanıcılara 'hesabınız tehlikede' veya 'kimlik doğrulamanız başarısız oldu' gibi mesajlar gönderiliyor. Sahte linklerle giriş yapan kullanıcıların bilgileri ve şifreleri çalınıyor.

Yatırım tuzağı mesajları: '1000 TL yatırım yap, 10 bin TL kazan' tarzı mesajlarla insanları sahte platformlara yönlendiriyorlar. Kullanıcılar para yatırdıktan sonra iletişim kesiliyor.

Vergi veya komisyon adı altında para talebi: 'Kazandığınız parayı çekmek için vergi ödemeniz gerekiyor' şeklinde mesajlar gönderiliyor. Kullanıcılar ödeme yaptıktan sonra dolandırıcılar ortadan kayboluyor.

Sahte teknik destek veya müşteri hizmetleri numaraları: Dolandırıcılar, borsa müşteri hizmetleri gibi davranarak SMS ile arama talepleri gönderiyorlar. Kullanıcılardan giriş bilgileri ve kimlik doğrulama kodları alınıyor. Ve bu şekilde kişisel verilerini ve kullanıcı bilgilerini ele geçiriyor.

Çekiliş ve ödül kazandınız dolandırıcılığı: 'Kripto para çekilişinde kazandınız, ödülünüzü almak için şu linke tıklayın' şeklinde mesajlar gönderip kullanıcıları yanıltıyorlar. Sonrasında kullanıcıların hesapları ele geçiriliyor veya virüslü yazılımlar yükleniyor.

Kimlik avı (phishing) mesajları: SMS'te gelen 'Cüzdanınız bloke edildi, açmak için giriş yapın' gibi mesajlarla kullanıcıların kimlik ve banka bilgileri çalınıyor.

Sahte mobil uygulama linkleri: Resmi borsa uygulamaları yerine sahte APK veya linkler göndererek kullanıcıların telefonlarından cüzdanları çalınıyor.

Telefon numaraları üzerinden gelen SMS'ler: Gerçek kişiler veya şirket numaraları kullanılarak sahte mesajlar gönderiliyor. Kullanıcılar mesajın güvenilir olduğuna inanarak dolandırılıyor.

Banka veya e-devlet kılığında gelen kripto SMS'leri: 'E-devlet üzerinden kripto varlık düzenlemesi yaptınız mı?' gibi mesajlarla sahte sitelere yönlendirme gerçekleşiyor. Kullanıcılar sahte sayfalara giriş yapınca hesapları ele geçiriliyor.

Sosyal medya reklamları üzerinden SMS dolandırıcılığı: Instagram, Facebook ve YouTube reklamları üzerinden güven kazanarak SMS ile yönlendirme yapılıyor. Kullanıcılardan para alındıktan sonra hiçbir işlem yapılmıyor.

Platforma ulaşan kripto para dolandırıcılığıyla ilgili bazı şikayetlerse şöyle:

“Hiçbir şekilde hesabım olmayan bir yerden linke yönlendirmem Ticaret Kanunu'na uygun mu? Soruyorum size engelliyorum tekrar tekrar atıyorsunuz mesajı. KVKK kapsamında sıkı bir şekilde denetlenmeniz gerek. Böyle finans hizmetlerine hiçbir şekilde ne üye oldum ne hesabım var. Attığınız mesajları neye göre ve neden atıyorsunuz? Bundan iyi niyetli bir hamle beklemek mümkün değil. Bütün yasal haklarımı saklı tutuyorum. Yaşlı amca ve teyzeler ne anlasın? Derdiniz ne sizin?"

'KİŞİSEL BİLGİLERİMİ VE GÜVENLİĞİMİ TEHDİT EDEN BİR GİRİŞİM'

“Instagram DM'den gelen 'Bu size bıraktığım son mal varlığım ve bu fonu size sevgi adına vermek zorundayım. Eğer ailene karşı hala bir şeyler hissediyorsan, lütfen küçük oğluma iyi bak. Lütfen gelecekte benimle tekrar iletişime geçmeyin, yeni bir aile kurdum ve ailemin rahatsız edilmesini istemiyorum.' mesajıyla hiçbir ilişkim yoktur ve mesajda belirtilen hesap veya kişilerle hiçbir bağlantım bulunmamaktadır. Hesap bilgilerinin, bakiyenin ve linkin yer aldığı bu mesajı derhal engelledim, herhangi bir işlen yapmadım. Ancak bu mesajı, kişisel bilgilerimi ve güvenliğimi tehdit eden bir girişim olarak değerlendiriyorum."

'MESAJA BAKIP 'NE OLUYOR?' DEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPAMIYORUM'

“Gün içinde ara ara, bilgim dışında hiçbir yere giriş yapmadan mesajlar alıyorum. Bahis şirketlerinin ve bazı uygulamaların giriş onay kodu gönderildiği bir aracı şirket oluyormuş. Ancak, benim bu tür uygulamalardan hiçbirinde üyeliğim yer almamaktadır. Bu giriş girişiminde haberim olmadan hangi bahis şirketi veya para dönen uygulamalara aracı olduğunu bilgi olarak belirtmiyor ve ben sadece dolandırılırken gelen mesaja bakıp 'Ne oluyor?' demekten başka bir şey yapamıyorum. Oluşacak olan maddi manevi tüm kayıplarımdan, yasadışı işlemlerden adresi saklayan ve kod göndermekten başka hiç sorumluluk göstermeyen bu kurumdan şikayetçiyim."

'SÜREKLİ GİRİŞ ŞİFRESİ ALIYORUM'

"Uzun süredir bir yerlerden giriş şifresi geliyor. Ben hiçbir yere giriş yapmıyorum fakat her nedense telefonuma bu mesajlar düşüyor. Hakkımda bir işlem yapılıyorsa bu yapılan işlem bilgim dışındadır. Bununla ilgili bilgi sahibi olan varsa bilgi verebilir mi?"

'BİR GÜNDE 6 SMS'

"Bosmtal adlı kişiden 6 adet Sn. kullanıcı hesabınızı durdurduk. Aktivasyon için: (link) mesajı geldi, 1 adet ise e -d. E. V. L. E. T adınıza kayıtlı 20.000 Türk lirası aidat iadeniz onaylanmıştır. Başvuru için: (link) mesajı gelmiştir. Benim herhangi bir üyeliğim bulunmamaktadır. Şikayetimin incelenmesini talep ediyorum, bu konu ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve zararı kabul etmediğimi bildiririm."

'MESAJ BANA DA GELDİ, ŞİKAYETÇİYİM'

"Mesaj bana da geldi. Kesinlikle şikayetçiyim. Bilgilerimi alıp adıma borç filan çıkarırlarsa, benim iznim olmadan bilgilerimi alıp başka bir yerde, başka zaman kullanırlarsa kabul etmiyorum. Bu mesaj herkese gitmiş kesinlikle şikayetçiyim."

DOLANDIRICILIKTAN KORUNMANIN YOLLARI

Şikayetvar tarafından yapılan açıklamaya göre kripto para yatırımcıları için SMS yoluyla yapılan dolandırıcılıklardan korunmanın en etkili yolları şöyle:

"Bilinmeyen linklere asla tıklamayın: Banka, borsa veya resmi bir kurumdan geldiği iddia edilen SMS'lerde yer alan linklere tıklamadan önce mutlaka resmi web sitesinden doğrulama yapın.

"Kripto borsalarının resmi kanallarını kullanın: Kripto borsa hesaplarınıza yalnızca resmi web siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden giriş yapın. E-posta, SMS veya sosyal medya üzerinden gelen şüpheli bağlantılara güvenmeyin.

"İki faktörlü Kimlik doğrulamayı aktif edin: Kripto para hesaplarınıza giriş yaparken ek güvenlik önlemleri kullanın. Google Authenticator gibi uygulamalar, hesabınızın ele geçirilmesini önleyebilir.

"Telefon numaranızı ve kişisel bilgilerinizi koruyun: Numaranızın dolandırıcıların eline geçmesini önlemek için bilinmeyen platformlara üye olurken dikkatli olun. Mümkünse, yatırım işlemleri için farklı bir telefon numarası kullanın.

"Şüpheli SMS'leri BTK'ya bildirin: Dolandırıcılık amaçlı gelen mesajları 112 Acil Siber İhbar Hattı veya BTK'nın 1201 numarasına şikayet ederek yetkililerin harekete geçmesini sağlayabilirsiniz.

"Güçlü şifreler kullanın ve düzenli olarak değiştirin: Hesaplarınız için benzersiz ve güçlü parolalar oluşturun. Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyin ve farklı platformlarda aynı şifreyi kullanmaktan kaçının."