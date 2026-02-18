Snapchat Türkiye'de temsilci atadı

Snapchat’in sahibi Snap Inc., Türkiye’de yerel temsilci atadığını duyurdu. Şirket, Türkiye’de tüzel kişilik kurmak yerine gerçek kişi temsilci modelini tercih ederek avukat Selin Beceni’yi görevlendirdi.

Temsilciye ilişkin bilgiler Snapchat’in “yerel temsilciler” sayfasında yayımlandı.

Türkiye’de sosyal medya platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getiren düzenleme kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) ile adli ve idari makamların bildirim ve taleplerine ilişkin süreçler yerel temsilci aracılığıyla yürütülüyor.

Snapchat’in bu adımıyla birlikte platform, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Pinterest, Dailymotion ve VKontakte’nin ardından Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getiren sosyal ağ sağlayıcıları arasına katıldı.

Şirket ayrıca Türkiye’deki kullanıcıların içerik kaldırma başvurusu yapabileceği özel bir başvuru sayfasını da erişime açtı.