Snapchat Türkiye'de temsilci atadı
Snapchat’in sahibi Snap Inc., Türkiye’de yerel temsilci olarak avukat Selin Beceni’yi görevlendirdi. 5651 sayılı internet yasası kapsamında sosyal medya platformlarının ülkede temsilci bulundurması zorunlu tutulurken, Snapchat de bu yükümlülüğü yerine getiren platformlar arasına katıldı.
Snapchat’in sahibi Snap Inc., Türkiye’de yerel temsilci atadığını duyurdu. Şirket, Türkiye’de tüzel kişilik kurmak yerine gerçek kişi temsilci modelini tercih ederek avukat Selin Beceni’yi görevlendirdi.
Temsilciye ilişkin bilgiler Snapchat’in “yerel temsilciler” sayfasında yayımlandı.
Türkiye’de sosyal medya platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getiren düzenleme kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) ile adli ve idari makamların bildirim ve taleplerine ilişkin süreçler yerel temsilci aracılığıyla yürütülüyor.
Snapchat’in bu adımıyla birlikte platform, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Pinterest, Dailymotion ve VKontakte’nin ardından Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getiren sosyal ağ sağlayıcıları arasına katıldı.
Şirket ayrıca Türkiye’deki kullanıcıların içerik kaldırma başvurusu yapabileceği özel bir başvuru sayfasını da erişime açtı.
Temsilcinin gerçek kişi olması durumunda Türkiye’de yerleşik ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, iletişim bilgilerinin ise platformun internet sitesinde kolayca erişilebilir şekilde yayımlanması şartı aranıyor.
Türkiye’den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarında ise temsilcinin teknik, idari, hukuki ve mali açıdan tam yetkili ve sorumlu olması gerekiyor. Temsilcinin tüzel kişi olması halinde bu temsilcinin, sosyal ağ sağlayıcı tarafından Türkiye’de kurulan bir sermaye şirketi şeklinde faaliyet göstermesi zorunlu tutuluyor.