Sneijder "Comanchero ile ilişkisi olduğu" iddialarını reddetti: Yasal işlem başlatacağım

Uluslararası suç örgütü Comanchero'nun “gizli ortağı” olduğu yönündeki haberleri yalanlayan Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, "Bu bir iftira" diyerek haberi yapanlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

Galatasaray eski futbolcusu Wesley Sneijder, uluslararası suç örgütü Comanchero'nun “gizli ortağı” olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sneijder, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, bu haberlerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Ben artık sadece adımın Türkiye'deki bu haberlerden çıkarılmasını istiyorum. Çünkü bu bir iftira" dedi. Türkiye'de bu iddiaları yansıtan yayın kuruluşları hakkında yasal işlem başlatacağını açıklayan Sneijder, "Her şey kontrol edildi. Yaptığımız her şey tamamen yasaldı" dedi.

Wesley Sneijder, Galatasaray forması giydiği 2013-2017 yılları arasında bir inşaat şirketine yatırım yaptığını belirterek, "Hisse aldığım şirkette işler pek iyi gitmedi. İnşaat durduruldu. Yatırımımın karşılığını almak istedim ama hiçbir şey çıkmadı" dedi. "Bu bana birkaç milyon euroya mal oldu" diye konuşan Sneijder, sözlerini "Resmi hisselerin devrine ilişkin tüm belgelere sahibim. Tüm parasal işlemler titizlikle izlenebilir" diyerek sürdürdü.

Yaklaşık 7 yıl önce Türkiye’den ayrıldıktan sonra söz konusu şirketin yetkilileriyle hiçbir irtibatının kalmadığını kaydeden Sneijder, 2020 yılında parasının bir kısmını geri almak için uğraştığını ancak sonuç alamadığını söyledi.

Yatırım yaptığı şirketin güvenilir olduğu yönünde tavsiyeler aldığını belirten Sneijder, “Son derece yasal ve şeffaf bir şekilde hisse satın aldım. Ama yanlış bir yatırımın kurbanı oldum. Bu işten tek kuruş kazanmadım. Kariyerinde bir kez olsun böyle bir şey yaşayan tek futbolcu da ben değilim” dedi. Birkaç hafta önce Türkiye’de olduğunu söyleyen Sneijder, bu konuda Türk makamları tarafından kendisinden hiçbir açıklama istenmediğini vurguladı. Sneijder’in avukatı da, Türk makamlarının her şeyi kontrol ettiğini, yapılan tüm işlemlerin yasal olduğunu söyledi.

De Telegraaf gazetesine konuşan Hollanda Adalet Bakanlığı yetkilileri de, Türkiye'den Wesley Sneijder hakkında herhangi bir suçlama ya da talep gelmediğini açıkladı.