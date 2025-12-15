Snoop Dogg, 2026 Kış Olimpiyatı için ABD Takımı’na koç oldu

Amerikalı rapçi Snoop Dogg, gelecek yıl düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nda ABD Olimpiyat Takımı için “onursal koç” olarak görev yapacak.

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi (USOPC), 54 yaşındaki Snoop Dogg’un saha dışında Amerikalı sporcuları desteklemek ve onlarla dayanışma göstermek amacıyla gönüllü bir rol üstleneceğini duyurdu.

Snoop Dogg, geçen yaz Paris’te düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nda ABD adına dikkat çeken isimlerden biri olmuş, Amerikan yayıncı kuruluşu NBC için özel muhabir olarak görev almıştı. Ayrıca Los Angeles 2028 Olimpiyatları’nın devir teslim töreninde sahne almıştı.

"BENİM İÇİN BİR KAZANIM OLUR"

Yeni göreviyle ilgili konuşan Snoop Dogg, “ABD takımındaki sporcular gerçek yıldızlar. Ben sadece onları desteklemek, moral vermek ve kenardan birkaç küçük öğüt vermek için buradayım” ifadelerini kullandı.

Kış Olimpiyatları, 6-22 Şubat tarihleri arasında İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek.

USOPC, Snoop Dogg’un kendine özgü mizahı ve sıcak yaklaşımıyla ABD’li sporculara motivasyon sağlayacağını belirtirken kurumun CEO’su Sarah Hirshland, ünlü rapçinin Olimpik ve Paralimpik harekete duyduğu ilginin bulaşıcı olduğunu söyledi.

Snoop Dogg ise, “Bu takım sporda olması gereken her şeyi temsil ediyor: Yetenek, yürek ve mücadele. Buna biraz daha sevgi ve motivasyon katabilirsem, bu benim için bir kazanım olur” dedi.

Gerçek adı Calvin Broadus Jr. olan Snoop Dogg, aynı zamanda büyük bir spor tutkunu. Ünlü sanatçı, 2005 yılında Snoop Gençlik Futbol Lig'i kurarak, şehir merkezlerinde yaşayan çocukların Amerikan futbolu oynamasına olanak sağlamayı amaçlayan bir projeye imza atmıştı.