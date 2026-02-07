Snoop Dogg selfie istedi, curlingciler şaşırdı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı'nda dün rap müziğin dünyaca ünlü ismi Snoop Dogg ile curling sporunun buluşması ortaya oldukça sıra dışı görüntüler çıkardı.

The Guardian'da yer alan habere göre Britanyalı sporcular Bruce Mouat ve Jennifer Dodds, İsveç’i 7-4 mağlup ederek turnuvadaki yenilmezlik serilerini sürdürdü. Sporcular, karşılaşmanın ardından yaşadıkları sürprizle en az seyirciler kadar şaşırdı.

Mouat, yaşadıkları anı şu sözlerle anlattı: “Devre arasında onu gördük. Bizden fotoğraf istedi. Açıkçası kendimle bayağı gurur duydum.”

Üzerinde ABD bayraklı ve Amerikalı curling sporcuları Thiesse ile partneri Korey Dropkin’in fotoğraflarının yer aldığı bir ceketle salonda görünen Snoop Dogg, ABD curling takımı için onursal koçluk yapıyor. Aynı zamanda NBC için özel muhabirlik görevini de üstlenen ünlü isim, buz pistine çıkarak curling taşını süpürmeyi de denedi.

MEŞALEYİ DE TAŞIMIŞTI

Snoop Dogg, çarşamba günü olimpiyat meşalesini de taşıdı. Rapçi, iki yıl önce Paris’te düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nda da meşale taşıyan isimler arasında yer almıştı.

ABD’li curling çifti Korey Dropkin-Thiesse, Kanada’dan Brett Gallant ve Jocelyn Peterman’ı 7-5 mağlup etti. Dropkin maç sonrası,

“Bu Olimpiyatlar. Ailemiz ve arkadaşlarımız burada. Snoop Dogg burada bizi destekliyor! Ceketi görmek harikaydı. Koç Snoop bugün çok iyiydi” ifadelerini kullandı.

"ESAS YILDIZ SPORCULAR"

Snoop Dogg ise rolünü şu sözlerle özetledi: “Buradayım çünkü desteklemek, motive etmek ve belki kenardan biraz bilgelik paylaşmak istiyorum. Asıl yıldızlar sporcular. Bu takım sporun ne olduğunu gösteriyor: Yetenek, yürek ve mücadele. Eğer buna biraz sevgi katabiliyorsam, bu benim için kazançtır.”