Sobadan çıkan yangın evde zarara neden oldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Çile Mahallesi’nde eski muhtarın evinde sobadan çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Olay, Çile Mahallesi’nde eski Mahalle Muhtarı Nihat Gürkan’ın evinde meydana geldi. Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, evde bulunan eşyaların bir kısmı yanarak zarar gördü. Yangın esnasında evde bulunan Gürkan, yangını güçlükle söndürdüklerini belirterek, "Eğer evde olmasaydık, her şey kül olabilirdi. Allah bizi korudu. Tüm vatandaşlarımızı sobalar konusunda dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.

Öte yandan; olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, soba ve ısıtıcı kullanımıyla ilgili vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.