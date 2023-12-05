Sobadan çıkan yangın iki katlı ahşap evi küle çevirdi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Emerce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sarı’ya ait iki katlı ahşap evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.