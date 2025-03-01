Sobadan çıkan yangında öldüler

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Murat Ekiz (83) ile eşi Naciye Ekiz (81), sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

Fethiye'nin kırsal Nif Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren itfaiye ekipleri Murat Ekiz ile eşi Naciye Ekiz'in cansız bedenlerine ulaştı. Yangının Ekiz çiftinin sahur yapıp yatmalarını ardından odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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