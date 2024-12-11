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Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yurttaş hayatını kaybetti

Manisa'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 11.12.2024 12:39
  • Giriş: 11.12.2024 12:39
  • Güncelleme: 11.12.2024 12:40
Kaynak: AA
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yurttaş hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 263 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Bayram Önal'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Önal'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede, Önal'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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