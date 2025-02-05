Sobaya döktüğü tiner parladı, ağır yaralandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde sobaya döktüğü tinerin parlaması neticesinde vücudunda yanıklar oluşan vatandaş ağır yaralandı.

Olay, Kastamonu’nun Daday ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı orman deposunda ısınmak isteyen Ufuk Ç. sobayı yaktı. Ufuk Ç.’nin sobaya döktüğü tiner bir anda parladı. Vücudunda yanıklar oluşan Ufuk Ç. ağır yaralandı. Arkadaşlarının müdahale ederek alevleri söndürmesinin ardından, Ufuk Ç. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ufuk Ç. daha sonra Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi.