SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 10 kişi operasyonla gözaltına alındı
SOCAR'ı İstanbul'daki binasına kırmızı boyalar fırlatarak protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 10 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 10 kişi sabahın erken saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Filistin İçin Bin Genç grubunun X hesabında yapılan açıklamada "Soykırıma petrol tedariğini kesin dediğimiz Socar eylemimizden sonra bu sabah 10 arkadaşımız şafak operasyonuyla gözaltına alındı" denildi.
Dayanışma çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadeler de kullanıldı:
"Helal olsun' demek yetmez, şahitsek ses çıkarmak zorundayız. Yüreği Filistinle atan herkesi dayanışmaya, siyonistlerin avukatlığına soyunanlara karşı intifada saflarına çağırıyoruz. Filistinle dayanışmak suç değil, Suç İsrail'le işbirliğidir"
Soykırıma petrol tedariğini kesin dediğimiz Socar eylemimizden sonra bu sabah 10 arkadaşımız şafak operasyonuyla gözaltına alındı!— Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) June 2, 2024
“Helal olsun” demek yetmez, şahitsek ses çıkarmak zorundayız.
Yüreği Filistinle atan herkesi dayanışmaya, siyonistlerin avukatlığına soyunanlara… pic.twitter.com/lqc5TuJPsC