SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 10 kişi operasyonla gözaltına alındı

SOCAR'ı İstanbul'daki binasına kırmızı boyalar fırlatarak protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 10 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Güncel 02.06.2024 09:30 Giriş: 02.06.2024 09:30

Güncelleme: 02.06.2024 09:47 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraflar: @filistinicinbin / X