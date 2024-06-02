SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 13 kişi operasyonla gözaltına alındı

SOCAR'ı İstanbul'daki binasına kırmızı boyalar fırlatarak protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 13 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 13 kişi sabahın erken saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Filistin İçin Bin Genç grubunun X hesabında yapılan açıklamada "13 arkadaşımız gözaltında mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı ihlal suçuyla yargılanıyor. Soykırıma ortak olan kim varsa meşru hedeftir" denildi.

Dayanışma çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadeler de kullanıldı:

"13 arkadaşımız gözaltında mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı ihlal suçuyla yargılanıyor. Soykırıma ortak olan kim varsa meşru hedeftir. Siyonist jetlere yakıt sağlayan Socar yüzünden Gazze yerle bir edilmişken, Filistin halkı adına bu kanlı işbirliğinin hesabını sormak suç değil insanlık ödevidir, onurdur! Suç İsraille işbirliğidir"