SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 16 kişi operasyonla gözaltına alındı
SOCAR'ı İstanbul'daki binasına kırmızı boyalar fırlatarak protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 16 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı. ÇHD İstanbul Şubesi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada; gözaltına alınan kadınlara çıplak arama yapılmak istendiğini duyurdu. Gençler, yeni bir çağrı yaparak tekrar SOCAR önüne çağrı yaptı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 16 kişi sabahın erken saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Filistin İçin Bin Genç grubunun X hesabında yapılan açıklamada şu ifadeler de kullanıldı:
"Socar eylemimiz sebebiyle operasyonla gözaltına alınan dostlarımız konut dokunulmazlığını ihlal suçundan yargılanıyorlar. Gazze’de taş üstünde taş kalmamışken siyonistlerin işbirlikçilerinden hesap sormak meşrudur, dahası hepimizin Filistin’e borcudur. Hesap vermesi gereken Filistinlilerin can, mal, haysiyet dokunulmazlığını en adi şekilde ihlal eden işgalciyi soykırımın ortasında beslemeye devam edenlerdir! Suç İsraille işbirliğidir"
Socar eylemimiz sebebiyle operasyonla gözaltına alınan dostlarımız konut dokunulmazlığını ihlal suçundan yargılanıyorlar.— Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) June 2, 2024
Gazze’de taş üstünde taş kalmamışken siyonistlerin işbirlikçilerinden hesap sormak meşrudur, dahası hepimizin Filistin’e borcudur.
Hesap vermesi gereken… pic.twitter.com/VaEB4VTdYs
İFADELERİ ALINIYOR
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi'nin sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada; gözaltına alınan kadınlara çıplak arama yapılmak istendiğini duyurdu.
Gözaltına alınan kadınlara çıplak arama yapılmak istendiğini öğrendik. Kolluk aramasının sınırları bellidir; çıplak arama işkencedir! İşkencenin takipçisi olacağız.— ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) June 2, 2024
Gözaltında alınan 13 kişinin ifadeleri alınmaya başladı.
SOCAR ÖNÜNE ÇAĞRI YAPILDI
Filistin İçin Bin Genç, 16 kişinin gözaltına alınmasının ardından yeni bir çağrı yaparak yeniden SOCAR önünde buluşacaklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Çağrıda "Sabah 16 arkadaşımızın evini bastınız, bu akşam yine geliyoruz! Yüreği Filistinle atan herkesi 18.30’da işbirlikçi Socar önüne intifadaya sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.