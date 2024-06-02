SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 16 kişi operasyonla gözaltına alındı

SOCAR'ı İstanbul'daki binasına kırmızı boyalar fırlatarak protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 16 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı. ÇHD İstanbul Şubesi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada; gözaltına alınan kadınlara çıplak arama yapılmak istendiğini duyurdu. Gençler, yeni bir çağrı yaparak tekrar SOCAR önüne çağrı yaptı.

Güncel 02.06.2024 09:30 Giriş: 02.06.2024 09:30

Güncelleme: 02.06.2024 16:50 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraflar: @filistinicinbin / X