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SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 16 kişi operasyonla gözaltına alındı

SOCAR'ı İstanbul'daki binasına kırmızı boyalar fırlatarak protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 16 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı. ÇHD İstanbul Şubesi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada; gözaltına alınan kadınlara çıplak arama yapılmak istendiğini duyurdu. Gençler, yeni bir çağrı yaparak tekrar SOCAR önüne çağrı yaptı.

Güncel
  • 02.06.2024 09:30
  • Giriş: 02.06.2024 09:30
  • Güncelleme: 02.06.2024 16:50
Kaynak: Haber Merkezi
SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 16 kişi operasyonla gözaltına alındı
Fotoğraflar: @filistinicinbin / X

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 16 kişi sabahın erken saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Filistin İçin Bin Genç grubunun X hesabında yapılan açıklamada şu ifadeler de kullanıldı:

"Socar eylemimiz sebebiyle operasyonla gözaltına alınan dostlarımız konut dokunulmazlığını ihlal suçundan yargılanıyorlar.  Gazze’de taş üstünde taş kalmamışken siyonistlerin işbirlikçilerinden hesap sormak meşrudur, dahası hepimizin Filistin’e borcudur. Hesap vermesi gereken Filistinlilerin can, mal, haysiyet dokunulmazlığını en adi şekilde ihlal eden işgalciyi soykırımın ortasında beslemeye devam edenlerdir! Suç İsraille işbirliğidir"

İFADELERİ ALINIYOR

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi'nin sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada; gözaltına alınan kadınlara çıplak arama yapılmak istendiğini duyurdu.

Gözaltında alınan 13 kişinin ifadeleri alınmaya başladı.

SOCAR ÖNÜNE ÇAĞRI YAPILDI

Filistin İçin Bin Genç, 16 kişinin gözaltına alınmasının ardından yeni bir çağrı yaparak yeniden SOCAR önünde buluşacaklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Çağrıda "Sabah 16 arkadaşımızın evini bastınız, bu akşam yine geliyoruz! Yüreği Filistinle atan herkesi 18.30’da işbirlikçi Socar önüne intifadaya sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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