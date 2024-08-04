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SOCAR önündeki Filistin protestoları: 3 kişi gözaltına alındı!

SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 04.08.2024 13:01
  • Giriş: 04.08.2024 13:01
  • Güncelleme: 04.08.2024 13:10
Kaynak: Haber Merkezi
SOCAR önündeki Filistin protestoları: 3 kişi gözaltına alındı!
Fotoğraf: Filistin İçin Bin Genç (X)

SOCAR önünde Filistin eylemi yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İsrail'e petrol satışı yaptığı gerekçesiyle Azerbaycan sermayesi tarafındna yönetilen SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı haberini Filistin İçin Bin Genç grubu sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

X'te yapılan paylaşımda "İşgalci İsrail'e aylardır gerçekleştirdiği soykırımda petrol sağlayan SOCAR önünde eylem yaptığı gerekçesi ile 3 arkadaşımız bu gece gözaltına alındı. Bütün çizgiler aşıldı, işbirlikçelere karşı öfkeyi değil soykırıma akan petrolü engelleyin!" denildi.

Öte yandan gözaltına alınan üç kişinin kimliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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