SOCAR önündeki Filistin protestoları: 3 kişi gözaltına alındı!

SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

SOCAR önünde Filistin eylemi yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İsrail'e petrol satışı yaptığı gerekçesiyle Azerbaycan sermayesi tarafındna yönetilen SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı haberini Filistin İçin Bin Genç grubu sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

X'te yapılan paylaşımda "İşgalci İsrail'e aylardır gerçekleştirdiği soykırımda petrol sağlayan SOCAR önünde eylem yaptığı gerekçesi ile 3 arkadaşımız bu gece gözaltına alındı. Bütün çizgiler aşıldı, işbirlikçelere karşı öfkeyi değil soykırıma akan petrolü engelleyin!" denildi.

İşgalci İsrail'e aylardır gerçekleştirdiği soykırımda petrol sağlayan SOCAR önünde eylem yaptığı gerekçesi ile 3 arkadaşımız bu gece gözaltına alındı.



Bütün çizgiler aşıldı, işbirlikçelere karşı öfkeyi değil soykırıma akan petrolü engelleyin! pic.twitter.com/hczZevKyqj — Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) August 4, 2024

Öte yandan gözaltına alınan üç kişinin kimliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.