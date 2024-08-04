SOCAR protestosu sebebiyle gözaltına alınmışlardı: 3 genç serbest bırakıldı

SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto eden ve dün gece gözaltına alınan Filistin İçin Bin Genç üyesi gençler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güncel 04.08.2024 13:01 Giriş: 04.08.2024 13:01

Güncelleme: 04.08.2024 16:17 Kaynak: Haber Merkezi

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