SOCAR protestosu sebebiyle gözaltına alınmışlardı: 3 genç serbest bırakıldı
SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto eden ve dün gece gözaltına alınan Filistin İçin Bin Genç üyesi gençler adli kontrolle serbest bırakıldı.
SOCAR önünde Filistin eylemi yapan ve dün gece gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Beyza, Doğukan ve Sezer isimli 3 genç, SOCAR önünde yaptıkları eylem gerekçe gösterilerek dün (3 Ağustos Cumartesi) gece gözaltına alındı.
3 gence, "mala zarar verme", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "2911 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlamaları yöneltildi.
Geceyi karakolda geçiren gençler, savcılık ifadesi için bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi.
İfadeleri alınan gençler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
X'te yapılan paylaşımda "Siyoniste petrol tedarik eden Socar önünde eylem yaptıkları sebebiyle gece gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest!" denildi.
Siyoniste petrol tedarik eden Socar önünde eylem yaptıkları sebebiyle gece gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest!— Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) August 4, 2024
Gençleri değil siyonisti engelle ✌🏻🇵🇸 https://t.co/RcpaG1qP7p pic.twitter.com/xdiL16SQpJ