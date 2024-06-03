SOCAR’a yönelik Filistin eylemi Haber Global’i rahatsız etti: Protestocular 'terör örgütü üyesi' ilan edildi!

Azerbaycan sermayesi tarafından yönetilen Haber Global, SOCAR’a yönelik Filistin protestosu rahatsızlık yarattı. Haber Global’de yayınlanan bir haberde protesto, provokasyon olarak nitelenerek “Açık hedef Aliyev-Erdoğan kardeşliği” ifadesi kullanıldı. Haberde protestocular “terör örgütü üyesi” olmakla itham edildi.

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SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyeleri Azerbaycan sermayeli Haber Global’de hedef alındı.

Azerbaycan sermayesi tarafından yönetilen kanalda eylemlere ilişkin yayınlanan bir haberde SOCAR’a yönelik Filistin protestosu, provokasyon olarak nitelenerek “Açık hedef Aliyev-Erdoğan kardeşliği” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Haber Global’de konuya dair bir diğer haberde de "Gazze bahanesiyle SOCAR’a saldırı” başlıklı habere yer verildi.

Haberde protestocular “terör örgütü üyeleri” olarak tanımlanırken, eylemin Türkiye-Azerbaycan dostluğunu hedef aldığı öne sürüldü.

“YILLARDIR ERMENİ ÇETELER ELİYLE YAPILAN PROVOKASYONLAR…”

Haber şu ifadelere yer verildi:

“Karşımıza Filistin destekçisi olarak çıkan bu grup Gazze’yi bahane ederek yalan ve iftiralarla kardeş Azerbaycan’ı lekelemeye çalışıyor. Peki bu ekibin amacı Gazze’ye destek gösterisinde bulunmak mı? Gösterileri organize eden yapıya bakıldığında bağlantıları kısa süre içerisinde ortaya çıkıyor. Birçoğunun Irak ve Suriye’de Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine destek verdiği görülüyor. Bu da asıl hedefin Gazze olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Açık hedef Aliyev-Erdoğan kardeşliği. Provokasyon denkleminde İran da var. Yapılan eylemler Türkiye’de etkili olmaya çalışan İran destekli gruplar tarafından organize ediliyor. Bunun için Türk Milleti’nin hassas olduğu Gazze bir araç olarak kullanılıyor. Yıllardır Ermeni çeteler eliyle yapılan provokasyonlar nasıl hezimete uğradıysa bu girişimler de başarısız olacaktır.”

Haber Global TV’de yayınlanan haberin son kısmında ise Azerbaycan’ın 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’ye yardım ettiğine değinildi.

ERAY GÜÇLÜER: SOCAR’IN NE ALAKASI VAR İSRAİL’LE?

Haber Global’deki bir yayın sırasında programın konuklarından emekli Albay Eray Güçlüer, “Bu nasıl bir aymazlıktır. Yazıklar olsun. SOCAR’ın önüne gelip eylem yapacaklarına gerçekten İsrail’e petrol desteği veren Shell’in önüne gitsenize. SOCAR’ın ne alakası var İsrail’le?” ifadelerini kullandı.

SOCAR’DAN AÇIKLAMA: “KONTROL VE MÜDAHALE MÜMKÜN OLMAMAKTADIR”

SOCAR’dan yapılan açıklamada ise SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinin bir süredir sosyal medya üzerinden hedef gösterildiği savunuldu.

SOCAR’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ana şirketimiz olan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizi uluslararası iş anlaşmaları çerçevesinde yürütüyoruz. Bu bağlamda, SOCAR'ın halihazırda ham petrolü İsrail'e sattığı yönündeki ithamlar asılsız olup, kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır. Dünya petrol satış piyasasının kendine özgü özellikleri bulunmaktadır ve üretilen ham petrol, ticaret şirketleri veya bu şirketler aracılığıyla satılmaktadır. Tedarik şirketlerinin, ham petrolü hangi ülkelere taşıdığını veya hangi amaçlarla kullandığını kontrol etme ve müdahale etme imkanı yoktur. Bu kapsamda SOCAR, diğer petrol şirketleri gibi, tedarik ettiği ürünlerin ticaretini ilgili ticaret şirketleri ile olan satış ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, piyasada faaliyet gösteren ticaret şirketleriyle devam eden olağan satış ilişkilerimiz çerçevesinde, ticaret şirketlerince SOCAR’dan temin edilen ham petrolün hangi ülkelere sevk edildiği ve hangi amaçla kullanıldığına dair tarafımızca bir kontrol ve müdahale mümkün olmamaktadır.”

Yayın hayatına 24 Eylül 2018'de başlayan Haber Global, Azerbaycan sermayesi tarafından yönetiliyor. Elnur Abdullayev ve Mammad Gulmammadov kanalın ortakları konumunda.

Elnur Abdullayev, SOCAR’a yakın isimler arasında yer alıyor.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

SOCAR'ı İstanbul'daki binasına kırmızı boyalar fırlatarak protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 16 kişi, 2 Haziran Pazar (dün) sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.