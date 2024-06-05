Socrates Dergi 95. sayısıyla yeniden raflarda

Socrates Dergi, 95. yeni sayısı ile raflardaki yerini aldı. Socrates Dergi Genel Müdürü Can Öz, derginin senede 2 sayı çıkaracağını açıkladı.

Socrates Dergi, yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından yeniden raflarda yerini aldı.

Kitap formatındaki yeni ve özel sayı, EURO 2024 ve 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nı inceliyor.

İki kapaklı 95. sayının bir yüzünde EURO 2024'ün önemli figürleri, diğer yüzünde ise olimpiyat halkaları ve olimpiyat sloganı ile iç içe geçmiş Eyfel Kulesi bulunuyor.

Socrates Dergi Genel Müdürü Can Öz, "Aralık 2022'de Derginin 94'üncü ve son sayısını duyurmuştuk. Bugün, aradan geçen 1.5 seneden sonra, derginin 95'inci ve yeni sayısını duyurmanın yarattığı tatmini tarif etmek çok zor" açıklamasını yaptı.

Can Öz, Socrates Dergi'nin senede 2 sayı çıkacağını açıkladı.