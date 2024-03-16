Şoförden protesto

İstanbul’da İETT şoförleri, Başakşehir'de arkadaşlarına yapılan bıçaklı saldırıyı protesto etti. Protesto için İkitelli İETT Garajı önünde toplanan şoförler, “Şoföre uzanan eller kırılsın” dedi.

Hizmet İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Abdullah Kaya, “İETT emekçileri gecenin geç saatlerinde, sabahın sessizliğinde hiçbir koruma kalkanı olmadan güvenliksiz bir ortamda saatlerce direksiyon sallamaya devam etmektedir. Arkadaşlarımızın fedakârca çalışmalarının karşılığı fiili ve sözlü şiddet değil, sıcak bir tebessüm olmalıdır.” dedi.