Sofrada ne et ne de meyve var

HABER MERKEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Beyoğlu’nda bir ailenin evinde katıldığı iftar, ekonomik krizle daralan sofralara bir kez daha dikkati çekti. Doğalgazı olmayan, sobalı evde yapılan iftarda Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sofranın "bereketini" övdü.

İktidarın yarattığı ve tüm faturasını halka kestiği ekonomik kriz, beslenme krizini de doğurdu. Sofralar giderek daralırken yurttaş uygun fiyatlı satış noktalarında saatlerce kuyrukta beklemeye mecbur bırakılıyor.

SOĞUKTA SAATLERCE UCUZ ET KUYRUĞU

İşçi kenti Kocaeli’de sofralar ucuz kuyruğu ile doldurulmaya çalışılıyor. Yurttaş ucuz et için saatlerce sıra bekliyor. Kocaeli’nde yurttaşlar ucuz et alabilmek için soğuk havaya rağmen İzmit Belediye’nin Halk Et dükkanı önünde sıraya girdi. Kuyrukta çok sayıda emekli de bekledi.

Çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu yurttaşlar ANKA’ya konuştu. 67 yaşındaki emekli, "Dişlerim döküldü, yaptıramıyoruz. Vitaminsizlikten artık vitamin haplarını kullanıyoruz" diye konuştu. Kasaptaki fiyatları kıyaslayan bir emekli, şunları dile getirdi: "Kasapları et yiyenler iyi bilir. Biz işte ayda yılda bir geliyoruz. Kalırsa, yetiştirirsek alıyoruz. Yetişmesek da bekle bir dahaki haftaya. Saat 09.30’da geliyoruz. Bir kısmı alıyor, bir kısmı almıyor. En az 3 saat bekliyoruz kuyrukta. Yenecek kıyma 1000 lira kasapta. Burada da 600 lira kıyma, 675 lira kuşbaşı. Pazarda dolaşıp dolaşıp çıkıyoruz. Kim diyorsa ‘Ekonomi çok güzel’ vatandaşa sorsun. Bak, kimin elinde ne var? Bomboş geziyor millet. Önce adaletin sağlanması lazım. Adalet ve eğitim yoksa o ülkede hiçbir şey yok. Yatırım var mı? 23 tane köprü, 5 tane otoban yolu; onu da satıyorlar zaten. Millet boşuna mı geldi kuyruğa giriyor... ‘100 lira, 100 liradır. 100 lira, 10 tane ekmektir’ diyor. Yoksa kimse gelip burada saatlerce ayakta beklemez. Yoksulun ayak sesleri. İnsanların elinde doğru dürüst bir paket görebiliyor musun? Simit dahi alamıyor doğru dürüst."

69 yaşındaki emekli ise "Ben emekliyim ve ‘emekliyim’ demenin yeterli olduğu günlerdeyiz. O yüzden fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Kasaplarda fiyatlar feci. 150 lira için burada bekliyorum bu kadar. O 150 lirayla kaç tane pide alırım, değil mi? Pide de tabii aldı başını ama yapacak bir şey yok. Yaşamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

SEBZE FİYATLARI BİR AYDA 3’TE 1 ARTTI

Öte yandan TÜİK berilerine göre meyvede fiyatlar bir yılda 2 katına çıktı. CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TÜİK’in açıkladığı tarımsal maliyet ve fiyat endekslerini değerlendirdi. Gürer, artan maliyetlerin hem üreticiyi hem de tüketiciyi etkilediğini ifade etti. Gürer, "Üretici enflasyonu bir ayda yüzde 8’den fazla artıyorsa, bu durum birkaç ay sonra market raflarında yeni zam dalgası anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Meyvede yıllık artışın yüzde 109’u geçtiğine, sebzede de sadece bir ayda yüzde 30,43’lük artış yaşandığına dikkati çeken Gürer, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir yılda iki katından fazla artan meyve fiyatı, dar gelirlinin sofrasından eksilen öğündür. Sebzede bir ayda gelen yüzde 30’luk zam, mutfaktaki yangının ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Düşük asgari ücretle, düşük emekli maaşıyla pazar arabasının neden boş kaldığı bu rakamlarda gizli."